Album Melanie Penn „More Alive Vol. 1” trafił na półki

25 września 2020 Melanie Penn, wokalistka i autorka tekstów, wydała swój piąty studyjny album More Alive Vol. 1.

Trzeba przyznać, że udało jej się zbudować bardzo wysokie napięcie wokół oczekiwania na ten nadchodzący projekt poprzez teledyski, które podkreślają charakter poszczególnych utworów, a które też były systematycznie wydawane od stycznia. More Alive Vol. 1 zawiera 10 nowych utworów, które wszystkie zostały napisane lub współnapisane przez Penn. Album pojawia się wraz z teledyskiem do utworu „Grace”, który miał swoją premierę w ten sam dzień co premiera płyty.

„W tych niespokojnych czasach”

„W tych niespokojnych czasach, chcę, aby moja twórczość była skupiona na robieniu pięknych rzeczy”, mówi Penn. „Nigdy nie zapomnimy „Wielkiej Pauzy” 2020 roku. Niektórzy z nas znaleźli nowy pokój w ciszy, podczas gdy inni stali się niespokojni w tym chaosie. Myślę, że moje pytanie brzmi, czy możemy śpiewać w tym miejscu? Myślę, że możemy.”

Przesycone słodkimi melodiami i skocznymi tempami, piosenki Melanie w pewien sposób odnoszą się do najbardziej krytycznych punktów tego roku. Teksty zdają się wskazywać na wszystko, przez co przechodzą ludzie – od rewolt w poszczególnych stanach, do zagrożenia zdrowia Covidem-19. Jednak wiara Penn pozwala jej skupić się na potędze Boga, co sprawia, że muzyka, którą tworzy dostarcza nam nadziei w tych podnoszących na duchu popowych kawałkach i optymistycznych tekstach.

Tytułowy utwór More Alive

Tytułowy utwór z More Alive Vol.1 koncentruje się na tym, jak niespokojne czasy mogą wysysać radość z naszego życia. Z drugiej strony, wskazuje że to my możemy wybrać, by być bardziej żywymi w każdej trudnej chwili. „He Will Redeem It All” został napisany z dedykacją dla dwóch przyjaciół, którzy cierpieli, lecz w przesłaniu tym chodzi o Boga odzyskującego każdą część czy chwilę straconą podczas pandemii. Popowy hymn, „Avenue of the Americas”, podkreśla odwagę jej rodzinnego Nowego Jorku, podczas gdy Covid-19 zaatakował tak wielu mieszkańców. „You’re Not Absent” przypomina, że Bóg jest obecny z nami podczas tych prób.

źródło: www.thechristianbeat.org

