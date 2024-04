Spotkanie poświęcone prześladowaniu chrześcijan (Siedlce, 9 V 2024)

Zapraszamy do udziału w spotkaniu poświęconym prześladowaniu chrześcijan na świecie. Naszym gościem będzie Floyd Brobbel, wieloletni dyrektor misji The Voice of the Martyrs z Kanady.

Podróżował do wielu krajów, w których chrześcijanie są prześladowani.

Znawca tematyki prześladowań chrześcijan we współczesnym świecie.

Prezes ogólnoświatowego stowarzyszenia Religious Liberty Partnership, które zrzesza ponad 80 organizacji chrześcijańskich zajmujących się problematyką prześladowań chrześcijan i wolności religijnej na świecie.

Autor książki „Inaczej nie będzie — prześladowania na drodze chrześcijanina”, która niebawem ukaże się w języku polskim.

Data: 9 Maja 2024 r.

Miejsce: Siedlce, Klub PeHa, ul. 3 Maja 49

Godz. 18.00

Książka będzie do kupienia po spotkaniu.

Poznaj daty i miejsce pozostałych spotkań.