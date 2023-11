Brandon Lake – Coat Of Many Colors

Pięciokrotny zdobywca nagrody GRAMMY Brandon Lake wydał swoją długo oczekiwaną płytę z 16 utworami pod wspólnym tytułem COAT OF MANY COLORS („Kolorowa Szata”), którą można już usłyszeć na wszystkich platformach cyfrowych i streamingowych. Ten nowy projekt zawiera utwory już wcześniej znane słuchaczom, jak np. Praise You Anywhere, które biły rekordy odtworzeń na Amazon Music oraz dotarły do pierwszego miejsca na listach Christian Audience Chart. Obejmuje on również utwór Tear Off The Roof, w którym muzyczny wideoklip przedstawia sceny z bijącego rekordy oglądalności serialu telewizyjnego The Chosen, prezentujące Jezusa czyniącego cuda.

Okładka albumu przedstawia Lake’a przywdziewającego swoją własną kolorową szatę zainspirowaną porzekadłem „Z samego dna na sam szczyt”, które w swej pierwotnej, angielskiej wersji („From rags to riches”) nawiązuje do zrzucenia starych, brudnych ubrań i przyodziania się w „bogactwo”. Szatę zaprojektował sam Greg Lauren, siostrzeniec legendarnego Ralpha Laurena (więcej o tym pod linkiem tutaj)

„Pod wieloma względami, wszyscy przyodziani jesteśmy w kolorowe szaty – jesteśmy ubrani w miłość Ojca i jego dumę z nas, i każdy z nas jest przez Niego kochany w wyjątkowy sposób”, wyjaśnia Lake. „W historii Józefa widzimy, że spotkał się on z niezrozumieniem, jego sny wpędziły go w potężne kłopoty; musiał przejść przez proces wiary w swoje otrzymane od Boga sny, oraz bycia Mu wiernym. Józef przeszedł drogę od bycia wrzuconym do ciemnego lochu do zamieszkania w pałacu króla Egiptu, a ten album bardzo mocno podejmuje przesłanie kryjące się w tej właśnie historii.”

By uświetnić wydanie płyty, 16 października Lake był gościem w galerii handlowej L&L Market w Nashville, w stanie Tennessee, gdzie znajduje się mural wzorowany na okładce albumu, wykonany przez Stephena Sloana z agencji artystycznej Never Xtinct Murals. Dziś w godzinach wieczornych, stacja TBN nada transmisję rozdania nagród Dove Awards, do których Lake otrzymał aż 11 nominacji, min. do Artysty Roku, podczas którego wystąpi również na scenie przed zgromadzoną publicznością. Początek transmisji w TBN o godz. 18-tej czasu lokalnego. (Lake otrzymał 4 nagrody podczas ceremonii: Artysta Roku, Autor Tekstów Roku, Najlepszy Utwór Uwielbienia, Najlepszy Utwór Hip-Hopowy, przyp. tłum.)

Początkiem miesiąca, Lake uhonorowany został nagrodą Autora Tekstów Roku podczas rozdania nagród ASCAP’S Christian Music Awards. Niedawno również przyciągnął uwagę publiczności podczas trasy koncertowej Lauren Daigle The Kaleidoscope Tour zapowiedzią gotowości do rozpoczęcia swojej własnej sztandarowej trasy Coat of Many Colors już 26-go października, tuż po zakończeniu trasy Daigle.

Autor: Jessie Clarks

Tłum. Konrad

Źródło: TCB

Na płycie:

1 Coat Of Many Colors

2 Count ‘Em

3 Praise You Anywhere

4 Miracle Child

5 Tear Off The Roof

6 Adoption Song

7 God Is Not Against Me

8 Kids

9 Nothing New

10 More

11 Palm Of Your Hand

12 Turnaround

13 I Prophesy

14 Jesus Be Praised

15 Holy Are You Lord

16 Country Psalm