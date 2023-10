Brooke Ligertwood przedstawia swój album solowy „EIGHT”

Zdobywczyni platynowej płyty i nagrody GRAMMY, autorka tekstów, producentka i liderka uwielbienia Brooke Ligertwood ogłasza wydanie swojego drugiego solowego albumu „EIGHT”. Zestaw utworów jest dostępny na całym świecie od 20 października wraz z singlem wiodącym „Bless God” i towarzyszącym mu wideoklipem. Singiel można znaleźć pod linkiem https://brookeligertwood.lnk.to/EIGHT, cały album przesłuchasz tutaj: https://eightalbum.brookeligertwood.com/.

„’Bless God’ to utwór w atmosferze ciepłej zachęty, choć jednocześnie deklaratywny i autentyczny” – mówi Ligertwood. „Podczas gdy każda piosenka na ‘EIGHT’ biegnie własnym torem, tor ‘Bless God’ jest ozdobiony girlandą z napisem: ‘Dla Kościoła’”.

Projekt studyjny „EIGHT” składa się z 11 utworów i jest kontynuacją pierwszego albumu solowego artystki „SEVEN (Live)”, który od czasu premiery w 2022 roku zebrał na platformach streamingowych na całym świecie ponad 146 milionów odsłuchań. To głęboko uduchowione i precyzyjnie wykonane dzieło sztuki muzycznej jest antologią nowych piosenek i takich, które są nowe dla dzisiejszego pokolenia.

„EIGHT” został wykonany i dopracowany pośród zbiegu traumatycznych wydarzeń, z których część nadal trwa, a po innych wciąż próbujemy złapać oddech” – mówi Ligertwood. „Ogólnie mówiąc, to przekaz dobiegający spośród nich. Dziwnie tutaj. Ale Pan wciąż jest dobry”.

„Przekonałam się, że każde słowo deklarowane w tym zbiorze jest prawdziwe” – dodaje. „Słowa tych modlitewnych tekstów są po drodze balsamem dla mojego rozklekotanego serca. Niech będą tym samym dla tych, którzy słuchają”.

Z 7 miliardami streamów w karierze i 20 milionami sprzedanych albumów, Ligertwood stworzyła rosnącą antologię uwielbianych hymnów chrześcijańskich, takich jak: „What a Beautiful Name”, „King of Kings” i „Hosanna”, oraz ulubionych kompozycji modlitewnych, jak „Awake My Soul”, „New Wine”, „None But Jesus”, i wiele innych. Jej piosenki zostały przetłumaczone na ponad 15 języków i trafiły na szczyt autoryzowanych list muzyki chrześcijańskiej (CCLI), w tym dwie na pierwsze miejsce, a kilka do grona Top 25.

Na płycie:

1. Bless God

2. Every Chance I Get

3. Fear Of God

4. Lead Me To The Cross

5. Desert Song

6. Authority

7. I Will Exalt You

8. Calvary’s Enough

9. King Of Kings

10. Like Incense / Sometimes By Step

11. Soon

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat