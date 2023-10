Chris Llewellyn z grupy Rend Collective wydaje album „Honest”

Chris Llewellyn, irlandzki piosenkarz i autor piosenek oraz założyciel popularnego zespołu muzyki uwielbienia Rend Collective, 1 września wydał swój pierwszy projekt solowy, płytę „Honest” (dzięki uprzejmości Capitol CMG). W utworach zakorzenionych w muzyce celtyckiej, będących „ścieżką dźwiękową dla zmagającej się wiary”, Llewellyn muzycznie przygląda się życiu przez czysty pryzmat szczerości i dociekliwości. W dniu premiery ukazał się też wideoklip do piosenki „I Still Believe In The Magic”.

„Czy Bóg będzie cię kochał, gdy jesteś szczery? Czy jest wierny, gdy brakuje ci wiary?” – mówi Chris Llewellyn o swojej płycie. „Takie pytania zadawałem w czasie, gdy pisałem ten album. Pochodzi on z okresu pełnego głębokiego zmagania, gdy otrzymałem diagnozę lekarską dla mojego syna, która na zawsze zmieniła życie naszej rodziny i na zawsze zmieniła moją wiarę. I tym właśnie jest ta płyta, to ścieżka dźwiękowa dla zmagającej się wiary”.

„Ten album to ja czytający na głos swój dziennik, bez żadnego filtra” – kontynuuje. „Jest pełen nadziei i zwątpienia, zranionych uczuć i konfliktu, lecz ostatecznie wiary. Nie jakiejś lśniącej, emaliowanej wiary, lecz czegoś poddanego działaniu czynników zewnętrznych, wypróbowanego i trwałego. Mam nadzieję, że przez ‘wylanie’ siebie samego, dam wam przepustkę do zadawania swoich własnych, śmiałych pytań. Bo moja historia, i jak wierzę, historia biblijna, mówi o tym, że jedyny rodzaj wiary, jaki warto mieć, przychodzi wtedy, gdy podejmujemy ryzyko bycia szczerym”.

Chris Llewellyn czerpie inspirację od wielu znanych autorów swojego pochodzenia, wśród których są: Van Morrison, Glen Hansard, Foy Vance i U2. Najlepszym określeniem dla stylu jego muzyki i tekstów piosenek jest pop alternatywny i Americana z towarzyszeniem techniki „looping performance”. Obecnie artysta mieszka w Nashville w Tennessee razem z żoną Gabriellą i trójką dzieci.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat