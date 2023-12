Hulk Hogan i jego żona zostali ochrzczeni

Były zawodowy zawodnik wrestlingu, gwiazda telewizji reality i aktor Hulk Hogan, prawdziwe nazwisko Terry Bollea, poinformował, że został ochrzczony w kościele na Florydzie.

W środę 70-latek za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosił, że wraz ze swoją trzecią żoną Sky Daily Hogan przyjął chrzest podczas specjalnej ceremonii w Indian Rocks Baptist Church.

„Całkowite poddanie się i oddanie Jezusowi to najwspanialszy dzień w moim życiu. Bez zmartwień, bez nienawiści, bez osądzania… tylko miłość” – napisał w swoim poście, pokazując filmy i zdjęcia z ceremonii.

Według tweeta opublikowanego przez Hogana w kwietniu, była gwiazda World Wrestling Entertainment przyjęła Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, gdy był nastolatkiem.

Hogan był popularnym zawodowym wrestlerem w latach 80. i 90. XX wieku w WWE, znanej wówczas jako World Wrestling Federation, gdzie wielokrotnie zdobywał tytuł mistrza świata.

Odniósł również sukces w mainstreamie, występując w kilku filmach i programach telewizyjnych, w tym w kreskówce dla dzieci i przygodowym serialu akcji zatytułowanym „Grzmot w raju”.

Przez lata popularny wrestler często mówił o swoich przekonaniach religijnych, a w wywiadzie dla Oprah w 2013 roku powiedział, że podczas osobistych prób „uświadomił sobie to wszystko – spokój, miłość, radość, ten spokojny, cichy głos, energia, ta obecność Boga – jest częścią tego, kim mam być”.

Źródło i cały artykuł na: Christian Post

Total surrender and dedication to Jesus is the greatest day of my life. No worries, no hate, no judgment… only love! pic.twitter.com/gB43hTcLU6

— Hulk Hogan (@HulkHogan) December 20, 2023