Demokratyczna Republika Konga: Tylko w marcu zabito 50 chrześcijan

Co najmniej 50 chrześcijan zostało zabitych w atakach islamskiej ekstremistycznej grupy rebelianckiej ADF w marcu 2024 roku. Wiele osób zostało rannych oraz uprowadzonych. Ataki miały miejsce w prowincji Kiwu Północne na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga (DRK). ADF dąży do ustanowienia kalifatu na terenach Ugandy i DRK i od lat brutalnie atakuje chrześcijan.

Powtarzające się ataki, co najmniej 50 zabitych

Ataki, do których doszło w zeszłym miesiącu, miały miejsce w mieście Beni i okolicach. W nocy 1 marca dwóch chrześcijan zostało zamordowanych przez bojowników Sojuszu Sił Demokratycznych (ADF) w wiosce Ngite-Mavivi, kilka osób zostało rannych. Zaledwie kilka dni później, 5 marca, co najmniej dziewięć osób zostało zabitych w wiosce Vemba-Kinyamusehe. Lokalna organizacja społeczeństwa obywatelskiego „Convention pour le respect des droits de l’homme” (CRDH) zwróciła uwagę, że szkoły i ośrodki zdrowia w okolicy pozostają zamknięte z powodu ataków, które trwają od stycznia 2024 roku.

Marcowe ataki najbardziej dotknęły Mulekerę, dzielnicę administracyjną miasta Beni. Rebelianci ADF zabili tam w zeszłym miesiącu co najmniej 39 chrześcijan. Trzy osoby zostały zamordowane, a kilka zostało uprowadzonych w ataku 17 marca. 23 marca bojownicy ADF splądrowali domy chrześcijan, podpalili je i zabili jednego chrześcijanina. W kolejnym ataku w Niedzielę Palmową, 24 marca, zginęło co najmniej 13 chrześcijan. Napastnicy spalili również kilkanaście domów. Następnego dnia w buszu znaleziono ciała kolejnych 22 chrześcijan.

26 marca bojownicy ADF zaatakowali wioskę Mulwa. Uprowadzili niepotwierdzoną jeszcze liczbę chrześcijan.

Sytuacja bezpieczeństwa jest katastrofalna od lat

ADF jest jednym z ponad 100 ugrupowań zbrojnych działających na wschodzie DRK. Według UNHCR sytuacja na miejscu jest „jednym z najbardziej złożonych kryzysów humanitarnych na świecie”. Podczas gdy większość grup realizuje przede wszystkim cele gospodarcze lub etniczne, ADF dołączył do IS jako „Prowincja Państwa Islamskiego w Afryce Środkowej”. Ich celem jest ustanowienie kalifatu we wschodniej części DRK i sąsiedniej Ugandzie. Islamscy ekstremiści atakują chrześcijan z niezwykłą brutalnością. W okresie sprawozdawczym Światowego Indeksu Prześladowań 2024 co najmniej 261 chrześcijan zostało zabitych w Demokratycznej Republice Konga na tle religijnym (od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.). Oznacza to, że tylko w Nigerii zamordowano więcej chrześcijan. Ostatnie ataki i seria ataków ze stycznia 2024 r. pokazują, że sytuacja raczej nie ulega poprawie. „Potrzebujemy modlitw chrześcijan na całym świecie, ponieważ nic innego już nie pomoże” – mówi pastor Kambale, pastor kościoła CECA 20 w Mangina w Kiwu Północnym i lokalny partner Open Doors.

W ostatnich latach rządowi nie udało się zaprowadzić pokoju w regionie. 1 kwietnia 2024 r. Judith Suminwa Tuluka została mianowana na stanowiska premiera. W przemówieniu w krajowej telewizji obiecała działać na rzecz „pokoju i rozwoju”, jak donosi Deutsche Welle.

Jo Newhouse*, rzeczniczka Open Doors w Afryce Subsaharyjskiej, komentuje sytuację bezpieczeństwa we wschodniej części DRK: „Skala trwających ataków ADF na wspólnoty chrześcijańskie jest przerażająca. […] Tysiące ludzi jest wypędzanych ze swoich domów, ziemi, tracąc źródło utrzymania. Wzywamy społeczność międzynarodową do zrobienia wszystkiego, co w jej mocy, aby rząd DRK zapewnił ochronę wszystkim pokrzywdzonym grupom społecznym, a przesiedleńcy otrzymali pomoc, której potrzebują w tych okolicznościach”.

*Imię zmienione

Źródła: Open Doors, CRDH, Radio Okapi, UNHCR, Deutsche Welle