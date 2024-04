Ilustrowana Biblia odmienia życie wdowy

Darya była przygnębiona i przerażona. Jej dużo starszy mąż zmarł nagle na udar, a 8-letni syn zrobił się porywczy i agresywny. „Konsultowałam się z różnymi psychologami w sprawie zachowania mojego syna, ale nie było żadnej poprawy – opowiadała Darya – aż pewnego razu w środku nocy mój syn przyszedł do mojego pokoju z nożem w ręku. Tak bardzo się bałam, że tej nocy w ogóle nie spałam i cały czas próbowałam uspokoić syna”. Następnego dnia opowiedziała przyjaciółce o tym, co się stało.

Ta przyjaciółka była chrześcijanką, która modliła się za nią i dała jej ilustrowaną Biblię w formie komiksu, żeby dała ją swojemu synowi. Kiedy Darya wróciła do domu, zaczęła czytać Ewangelie. Im dłużej czytała, tym więcej chciała wiedzieć o Jezusie i Jego życiu. Później czytała Biblię już razem z synem. Darya tak o tym opowiada: „Bóg całkowicie odmienił nasze życie. On oddał swojego Syna za mnie, a ta ilustrowana Biblia sprawiła, że ja odzyskałam mojego syna”.

Dziękujmy Panu za to piękne świadectwo mocy Jego Słowa. Błogosławmy wszystkich Irańczyków, którzy pomimo niebezpieczeństwa dzielą się odważnie nadzieją w Chrystusie z innymi. Niech Pan przyznaje się do ich wiernej służby i daje wzrost zasianemu ziarnu ewangelii. Módlmy się również o Daryę i jej syna, by mogli oni razem wzrastać w wierze i miłości do Zbawiciela.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan