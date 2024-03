Muzycy Passion wydają nową płytę „Call on Heaven”

Wytwórnia płytowa sixstepsrecords/Capitol CMG Passion wydała właśnie swoją najnowszą koncertową płytę ,,Call on Heaven” (,,Zawołaj do Niebios”)

Płyta zarejestrowana została podczas zgromadzenia Passion 2024 i obejmuje 14 nagrań z koncertu, w wykonaniu artystów takich jak Cody Carnes, Brooke Ligertwood, Crowder, Kari Jobe, jak również artystów związanych tradycyjnie z wydarzeniem Passion, takich jak Christian Stanfil, Brett Younker, Melodie Malone oraz Chidima.

Projekt utrwalił potężny głos 55-tysięcznego tłumu 18-25-latków wywyższających wspólnie imię Jezus, wyśpiewujących chwałę i adorację przed Królem Królów. Możecie już posłuchać tego albumu.

„Mamy do czynienia z głodem Boga – właśnie teraz, w sercach młodych ludzi na całym świecie,” zauważa Brett Younker z Passion. „Wołaj do Niebios” to dźwięk pokolenia, które chce doświadczyć świętości i wielkości Boga. Te pieśni niosą transcendentną przestrzeń pomiędzy niebem i ziemią, która wznosi nasze oczy po to, by dostrzec to, co możliwe i wypełniać nasze serca wiarą. Usłyszawszy choć raz ten potężny chór głosów skierowany w stronę Boga nigdy nie będziemy tacy sami.”

Wyprzedana na pniu Konferencja Passion powróciła na stadion Mercedes-Benz usytuowany w siedzibie tego znanego projektu w Atlancie, w stanie Georgia, z frekwencją wynoszącą ponad 55,000 uczestników. Tegoroczna edycja posiadała unikalną i szczególną atmosferę, która ma swoje odbicie w nowym, nagranym na żywo albumie ,,Call on Heaven.” Projekt zawiera min. nagraną na żywo wersję debiutującego dziś utworu „He Who is to Come” („Ten Który Przychodzi”, przyp. tłum.), jak również wydanego wcześniej „The Lord will Provide” („Pan jest Zaopatrzeniem”).

W oczekiwaniu na pełnowymiarową płytę, Passion opublikowało filmik „Agnus Dei”, prezentujący piękną chwilę uwielbienia w ostatnim poranku konferencji, gdy zgromadzeni tam studenci nieprzerwanie intonują hymn „Holy, Holy are You, Lord Almighty.”

Świętując wydanie albumu ,,Call of Heaven”, muzycy z Passion będą koncertować w studio popularnego, nadawanego na żywo programu Fox&Friends, podczas jego specjalnego wydania przewidzianego na niedzielę 17 Marca.

Przez ponad dwie dekady ruch Passion gromadził studentów i liderów z całych Stanów Zjednoczonych, mając na celu rozpoczęcie każdego nowego roku tym jednym zamierzeniem – oddania chwały Bogu i zjednoczenia się w uwielbieniu, modlitwie oraz duchowym przebudzeniu.

Autor: Jessie Clarks

Tłumaczenie: Konrad M.

Źródło: Christian Beat