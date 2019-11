„Without Words: Genesis” Bethel Music to wspaniale przetworzona muzyka uwielbienia

Bethel Music z Redding w Kalifornii to grupa muzyków, którzy wspólnie tworzą muzykę uwielbienia, zachęcającą słuchaczy do nieustannego poszukiwania Bożej obecności. Społeczność Bethel wydała już wiele albumów, w tym nagrania na żywo, płyty hiszpańskojęzyczne i instrumentalne. Ich najnowsza produkcja, „Without Words: Genesis”, to w istocie muzyczna opowieść o wspaniałej historii stworzenia. Celem płyty jest „wprowadzić słuchaczy w intymne miejsce czci…” i ten instrumentalny album doskonale ten cel osiąga.

Wśród utworów znajdują się przetworzone wersje znanych piosenek, takich jak „What a Beautiful Name” Hillsong Worship, „Tremble” Mosaic MSC i „Reckless Love” Cory’ego Asbury. Znajdziemy tam też takie przeboje Bethel, jak „No Longer Slaves” i „Raise a Hallelujah”, by wymienić niektóre. „Without Words: Genesis”, wyprodukowana przez Setha Mosley’a (producenta Lauren Daigle, Skillet, for KING & COUNTRY), ukazuje muzyczne talenty i zdolności grupy Bethel Music, lecz co najważniejsze, od pierwszej nuty aż do ostatniej, pomaga kierować uwagę słuchaczy na Jezusa.

Płyta „Without Words: Genesis” jest wyjątkowa,

ponieważ zawiera siedem interludiów: „Light”, „Atmospheres”, „Earth & Sea”, „Galaxies”, „Life”, „Mankind” i „Rest”, z których każde reprezentuje jeden dzień stworzenia. Otwiera ją interludium „Light” – elektroniczne podkłady i łagodna melodia fortepianu stopniowo przybierają na sile, osiągając apogeum w potężnym chórze. Sześć pozostałych utworów obrazujących dni stworzenia uwzględnia podobne aspekty muzyczne, prezentując wspaniałe zdolności artystyczne kompozytorów i producentów.

Jak już wspomniano, album zawiera wiele znanych, popularnych utworów muzyki uwielbienia. Do każdego z nich Bethel dodaje własne elementy, jednocześnie zachowując pierwotną nutę melodyczną. Na przykład, grupa przekształciła popularny przebój muzyki uwielbienia, „Living Hope” Phila Wickham’a, wprowadzając wspaniałe, ubogacające podkłady elektroniczne. Słuchacz szybko uchwyci główną melodię, dlatego bez trudu dołączy do utworu i zanuci znane słowa, przywodzące na myśl wielkie dzieła Pana dla ludzkości.

W sumie, przy każdym utworze Bethel wykonało wspaniałą pracę, zachowując temat przewodni i główną melodię piosenek, jakie znamy i kochamy, jednocześnie dodając różne elementy muzyczne, które wzbogacają doświadczenie słuchacza.

W utworze „No Longer Slaves”, główną linię melodyczną podkreślono nutami fortepianu i okazjonalnych skrzypiec. Tło muzyczne skomponowano z rytmicznych dźwięków gitary akustycznej, syntezatora i poruszających bitów perkusyjnych. Kompozycja narasta i nabiera mocy, prowadząc słuchacza dobrze znaną, wspaniałą ścieżką, która przypomina o wolności, jaką mamy w Chrystusie.

„Without Words: Genesis” to już trzeci z serii cieszących się popularnością albumów instrumentalnych grupy Bethel.

Czasem łatwo jest zatrzymać się na słowach piosenki, jednak ta płyta daje słuchaczowi swobodę oddawania Bogu czci na różne sposoby. Co więcej, jej temat przewodni – siedem dni stworzenia, zwięźle przedstawiony w siedmiu interludiach, pomaga wyobrazić sobie dobroć, jaką Pan wyraził w dziele stworzenia świata. Każdy spośród umiejętnie skomponowanych utworów najnowszego albumu Bethel Music zachowuje ten wątek, celowo wprowadzając słuchacza w atmosferę uwielbienia.

Autor: Sarah Baylor

Źródło: TheChristianBeat