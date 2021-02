Bethel Music „Without Words: Synesthesia”

Bethel Music – grupa uwielbienia oraz społeczność twórców piosenek wywodzi się z Bethel Church w Redding, CA. 31 lipca 2015 r wydała swój drugi, całkowicie instrumentalny, pełnowymiarowy długogrający album Without Words: Synesthesia. Za wydawnictwo odpowiedzialne jest Provident Music Distribution.

Kreatywna rekonstrukcja

Dobrze znane utwory Bethel Music, takie jak „It is Well”, „You Make Me Brave”, „Over My Head”, „This is Amazing Grace” i inne, zostały zrekonstruowane z użyciem bogatego instrumentarium na tle orkiestrowych pejzaży dźwiękowych

Album podąża tropem tego, co Bethel Music rozpoczęli w 2013 roku wydając swój pierwszy instrumentalny album Without Words, który spotkał się z szerokim uznaniem krytyków.

Świeża fala

Na Without Words: Synesthesia – Bethel Music prezentuje świeżą falę muzyki instrumentalnej. I choć sam projekt przypomina momentami bardziej organiczny Without Words, to ten drugi projekt obiera zdecydowanie nowy kierunek, włączając elementy elektroniczne i nieziemskie, ulotne warstwy wokalne.

„Utwory na albumie są połączone kolorowymi interludiami, eskortując słuchaczy płynnie przez nieprzerwane muzyczne doświadczenie wspólnoty, uzdrowienia i odmłodzenia” – mówi Brian Johnson, który wraz z żoną Jenn są starszymi pastorami uwielbienia w Bethel Church i nadzorują Bethel School of Worship.

Stworzona w duchu Kolosan 3:17, pełna lista utworów na Without Words: Synestesia (w tym krótkie przerywniki muzyczne, które są wyróżnione kursywą) jest następująca:

1. Chroma (Interlude)

2. It is Well

3. This is Amazing Grace

4. For the Cross

5. Isabelline (Interlude)

6. Oceans

7. Eminence (Interlude)

8. Seas of Crimson

9. Jesus We Love You

10. Atramentous (Interlude)

11. You Make Me Brave

12. Luminosity (Interlude)

13. Closer

14. Ultramarine (Interlude)

15. Ever Be

16. Viridian (Interlude)

17. Heaven’s Song

18. In Over My Head

19. Synesthesia (Interlude)

