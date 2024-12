Wietnam: Młody wierzący zabity przez nieznanych napastników

W sierpniu tego roku wdowiec opiekujący się dwójką dzieci, znany jako „Brother Man” uwierzył w Chrystusa. Kiedy wiadomość o jego nawróceniu stała się znana, zaczął doświadczać silnej presji ze strony lokalnych władz. Na początku został zmuszony do opuszczenia domu. Kiedy odmówił, lokalne władze skonfiskowały jego ziemię oraz zabroniły mu utrzymywania kontaktu z innymi chrześcijanami. Pomimo opozycji, ten młody naśladowca Jezusa pozostał nieugięty w swojej nowoodkrytej wierze.

24 września po powrocie do domu z pracy, członkowie rodziny znaleźli jego martwe ciało. Partnerzy współpracujący z Voice of the Martyrs Australia, proszą o modlitwę w imieniu pogrążonych w żałobie członków rodziny jednocześnie informując, że rodzinie udzielono niezbędnej pomocy finansowej.

Pamiętajmy w modlitwie o bliskich tego zamordowanego brata, którzy opłakują jego nagłą stratę. Niech kochająca obecność Boga, przyniesie ze sobą pokój i pocieszenie zarówno rodzinie jak i całemu Kościołowi w Wietnamie. Prośmy Pana, aby udzielił wierzącym mądrości oraz wskazówek, w jaki sposób radzić sobie z opresją i prześladowaniami. Módlmy się, aby napastnicy odpowiedzialni za ten atak mogli ponieść konsekwencje, a także aby pomimo sprzeciwu wobec chrześcijaństwa, przesłanie Bożej łaski mogło dalej rozprzestrzeniać się w całym kraju.

Możemy dziękować Panu za ogromną wiarę i niezachwianą wierność chrześcijan w Wietnamie. Pomimo prześladowań ze strony rządu, chrześcijanie mocno opierają się na Bożych obietnicach – polegają na Nim w kwestii mądrości potrzebnej do właściwego postępowania w kontaktach z władzami. Módlmy się, aby Bóg przemieniał serca przywódców kraju, szczególnie tych, którzy odpowiedzialni są za wdrażanie ustawodawstwa prawnego dotyczącego kwestii religijnych. Prośmy, aby dzieło Boże mogło dalej się rozwijać.

Źródło: VOM Canada

Za Głos Prześladowanych Chrześcijan