Szkoła odwołała Święta Wielkanocne z powodu „poszanowania różnorodności”

Jedna ze szkół podstawowych w Wielkiej Brytanii odwołała doroczną paradę wielkanocną oraz nabożeństwo wielkanocne, tłumacząc swoją decyzję „szacunkiem dla różnorodności”. To posunięcie, ogłoszone w liście do rodziców, wywołało znaczną reakcję w Internecie, a krytycy określili je jako „haniebne” i oskarżyli szkołę o niszczenie tradycyjnych uroczystości.

Stephanie Mander, dyrektor Norwood Primary School w East Leigh w Hampshire, poinformowała rodziców, że decyzja ta ma na celu promowanie integracji oraz zapewnienie, że szkoła szanuje różnorodne przekonania swoich uczniów i ich rodzin, jak podał GB News.

„Nie organizując konkretnych uroczystości religijnych, staramy się stworzyć bardziej integracyjną atmosferę, która szanuje przekonania wszystkich naszych dzieci i ich rodzin” – wyjaśniła.

Dyrektorka przyznała, że decyzja o odwołaniu corocznych wydarzeń wielkanocnych może być rozczarowująca dla niektórych rodzin, zwłaszcza tych, które przez lata ceniły te tradycje. „Doceniamy wasze zrozumienie i wsparcie, gdy dokonujemy tego przejścia” – napisała.

List został udostępniony w lokalnej grupie na Facebooku, co wywołało falę krytyki.

Jeden z komentujących zapytał, czy obchody Bożego Narodzenia będą następne w kolejce do odwołania. „Czy panna Mander planuje również odwołanie Bożego Narodzenia?” – brzmiał komentarz. Inna osoba wyraziła swoje zdziwienie, stwierdzając: „Osobiście tego nie rozumiem. Rodzice zawsze mieli możliwość nieuczestniczenia w zajęciach. Szkoła zawsze była różnorodna i akceptowała wszystkich”.

Decyzja o odwołaniu wydarzeń wielkanocnych była sprzeczna z polityką szkoły dotyczącą obchodzenia świąt religijnych. Decyzja o odwołaniu wydarzeń wielkanocnych była sprzeczna z polityką szkoły dotyczącą obchodzenia świąt religijnych.

„W tym czasie szkoła zaprasza członków szerszej społeczności szkolnej do prowadzenia zgromadzeń i zajęć edukacyjnych z dziećmi, aby dzielić się z nimi swoimi przekonaniami” – dodano.

Norwood Primary School, mieszana szkoła podstawowa dla dzieci w wieku od trzech do jedenastu lat, nieprzypisana do żadnej religii, otrzymała ocenę „dobrą” w większości kategorii podczas inspekcji Ofsted we wrześniu 2024 roku.

Jednak kategoria „Wyniki dla dzieci i uczniów” została oznaczona jako wymagająca poprawy.

Według strony internetowej szkoły, ważne okazje religijne i kulturalne, takie jak Eid, Diwali, Boże Narodzenie i Wielkanoc, są zazwyczaj „zaznaczane i obchodzone razem”.

Mimo odwołania obchodów Wielkanocy, szkoła planuje uczcić Tydzień Uchodźcy w czerwcu, wydarzenie koncentrujące się na doświadczeniach uchodźców i promujące świadomość ich wyzwań, jak podał The Telegraph.

Autor: Anugrah Kumar

Źródło: Christian Post