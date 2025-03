Chiny: Kara więzienia za rozpowszechnianie literatury chrześcijańskiej

17 stycznia pięciu chińskich chrześcijan oskarżonych o „nielegalną działalność gospodarczą” zostało skazanych i osadzonych w więzieniu. Pastor Deng Yanxiang otrzymał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności, podczas gdy pozostali czterej wierzący otrzymali wyroki od 14 do 17 miesięcy.

Cała piątka wyznawców Jezusa rozprowadzała literaturę chrześcijańską, pobierając niewielką opłatę na pokrycie kosztów. W rezultacie wierzący zostali oskarżeni o prowadzenie nielegalnego biznesu. W Chinach jest to jeden z kilku zarzutów powszechnie stosowanych wobec osób należących do niezarejestrowanych kościołów domowych.

Ponieważ pastor Deng odsiedział już 18 miesięcy w więzieniu w związku z tymi zarzutami, chrześcijański przywódca ma zostać zwolniony w maju tego roku. Szczegóły dotyczące uwolnienia innych zatrzymanych wierzących nie są obecnie dostępne.

Módlmy się do Pana, aby wzmocnił, zachęcił i zaspokoił codzienne potrzeby pastora Denga i wielu innych wierzących, którzy są obecnie więzieni za swoją wiarę i praktyki chrześcijańskie w Chinach. Pomimo ciągłego sprzeciwu ze strony władz, prośmy Pana, aby nasi bracia i siostry nadal wiernie docierali do ludzi wokół siebie z miłością i łaską naszego Pana Jezusa Chrystusa. Módlmy się, aby Duch Święty przekonywał komunistycznych urzędników, pobudzając ich serca do skruchy i prowadząc ich do oddania swojego życia Chrystusowi.

Źródło: VOM Canada, International Christian Concern, Bitter Winter

za Głos Prześladowanych Chrześcijan