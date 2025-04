Muzułmanka otruła chrześcijan bo zabrali jej córkę na nabożeństwo

Muzułmanka z wschodniej Ugandy otruła chrześcijańskie małżeństwo, a przypadkowo odebrała życie własnej córce, używając tej samej trucizny.

Doreen Nairuba zmarła 16 marca po spożyciu zatrutego posiłku, który przygotowała Hanifa Hamiyat w mieście Nabiganda, w dystrykcie Butaleja. Nairuba była w szóstym miesiącu ciąży.

Tego samego dnia zmarła 18-letnia córka Hamiyat, Marriam Kapisa, która nieświadomie zjadła jedzenie przeznaczone dla Nairuby i jej męża, Jacksona Wampuli. Wampula zmarł z powodu zatrucia następnego dnia.

Nairuba dzieliła się swoją chrześcijańską wiarą z Kapisą, co rozwścieczyło matkę dziewczyny, gdyż para zaprosiła ją na nabożeństwo.

Muzułmański sąsiad, który zauważył chrześcijańskie małżeństwo wychodzące z kościoła z Kapisą, poinformował Hamiyat, która poprosiła go, aby dowiedział się od córki, gdzie była.

Około 17:30 sąsiad spotkał Kapisę, a ona wyznała mu, że uczestniczyła w nabożeństwie. Wrócili do jej domu i przekazali tę informację matce.

„Matka była bardzo zła na córkę, ale ponieważ trwał Ramadan, nie chciała wywoływać większego zamieszania, więc milczała” – relacjonował informator z sąsiedztwa, który tego dnia odwiedził rodzinę.

Podczas Ramadanu muzułmanie w tym regionie często dzielą się wieczornym posiłkiem z innymi rodzinami, aby przełamać codzienny post. O godzinie 19:00 Hamiyat przygotowała posiłek i wysłała Kapisę, aby podzieliła się nim z chrześcijańskim małżeństwem, jak podało źródło.

„Córka nie miała pojęcia, że matka dodała do jedzenia truciznę” – powiedział informator. „Kiedy Kapisa dotarła do domu Doreen, cała trójka zasiadła do wspólnego posiłku, a chwilę później wyszła”.

W domu Kapisa zaczęła skarżyć się na ból brzucha, a wkrótce potem wymiotowała i płakała.

„Matka zapytała, co się stało. Dziewczyna odpowiedziała, że jadła razem z rodziną Doreen. Słysząc to, Hamiyat krzyknęła: 'Allah Karim [Hojny Allah], zabiłam się’” – relacjonował sąsiad, który odwiedził rodzinę, słysząc ich cierpienie.

Kapisa została przewieziona do pobliskiego szpitala, gdzie zmarła.

Po około godzinie Nairuba i jej mąż zaczęli odczuwać bóle brzucha i biegunkę.

„Kiedy dotarłem do domu, oboje byli w złym stanie i zabrałem ich do pobliskiej kliniki, gdzie udzielono im pierwszej pomocy, zanim zostali skierowani do głównego szpitala” – powiedział sąsiad, którego nazwisko również zostało utajnione ze względów bezpieczeństwa.

Nairuba zmarła przed dotarciem do szpitala, a Wampula zmarł następnego dnia w szpitalu, powiedział sąsiad.

W testach przeprowadzonych na próbkach pozostałej żywności lekarze stwierdzili, że zawiera ona trujący lek, który spowodował śmierć pary i Kapisy, powiedział sąsiad.

Lokalni przywódcy zatrzymali i przesłuchali Hamiyat, która przyznała się do zatrucia jedzenia.

„Nigdy nie zamierzałam zabić mojej córki, ale moim planem było zabicie sąsiadów z powodu zabrania mojej córki do kościoła podczas tego świętego miesiąca Ramadanu” – powiedziała według źródła. „Nasz imam zapewnił nas, że gdy zabijesz kafira [niewiernego], Allah nagrodzi cię Jannach [rajem] zwanym Firdausi, więc chciałam zdobyć tę Jannach”.

W chwili pisania tego tekstu Hamiyat przebywała w areszcie policyjnym, a jej przesłuchanie zaplanowano na środę, 2 kwietnia.

Całą wiadomość w j. angielskim znajdziesz na stronie morningstarnews.org