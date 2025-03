Liz Lykins w artykule „Czy uczniowie szkół podstawowych powinni korzystać z narzędzi AI?” piszę o korzyściach ale obawach dot. sztucznej inteligencji.

Nate Fischer z Dallas opowiada, że jego 10-letni syn zaczął korzystać z aplikacji Synthesis jako korepetytora AI w zeszłym roku, aby poprawić swoje umiejętności matematyczne. Fischer zauważa, że jego syn ceni sobie naukę z Synthesis ze względu na jej spersonalizowane i zabawne podejście. Odkrył tę aplikację podczas pracy w firmie venture capital, która inwestowała w Synthesis, doceniając jednocześnie chrześcijańskie wartości jej twórcy.

Obecnie syn Fischera używa aplikacji do dodatkowych ćwiczeń, a Fischer wierzy, że sztuczna inteligencja może przynieść znaczne korzyści w edukacji, zwłaszcza w przedmiotach takich jak matematyka, gdzie odpowiedzi są jasne. Ankieta przeprowadzona przez Common Sense Media pokazuje, że prawie jedna trzecia uczniów w wieku 8 lat i młodszych wykorzystuje sztuczną inteligencję do celów edukacyjnych. Podczas gdy eksperci mają mieszane poglądy na temat zalet i wad sztucznej inteligencji, zgadzają się, że staje się ona kluczowym narzędziem edukacyjnym, przy czym kluczowe znaczenie ma zaangażowanie rodziców.

Badanie pokazuje, że około 25% rodziców postrzega narzędzia AI jako pomocne w nauce ich dzieci, podczas gdy większość postrzega ich wpływ jako neutralny. W przeciwieństwie do platform takich jak ChatGPT, które są przeznaczone dla użytkowników powyżej 13. roku życia, Synthesis jest skierowany do młodszych dzieci. Badaczka z Harvardu, Ying Xu, zauważa, że jej córka korzysta z narzędzi AI, takich jak Khan Academy’s Khanmigo, aby uzyskać bardziej interaktywne doświadczenie edukacyjne.

Xu zachęca rodziców do otwartej rozmowy z dziećmi na temat sztucznej inteligencji. Niektóre badania sugerują, że uczniowie korzystający z ogólnej sztucznej inteligencji, takiej jak ChatGPT, mogą uczyć się mniej w porównaniu z tymi, którzy tego nie robią. Obawy dotyczące prywatności danych dzieci są istotne, a wielu rodziców wyraża zaniepokojenie w tej kwestii. Organizacje takie jak UNICEF badają, w jaki sposób korzystanie z chatbotów wpływa na rozwój dzieci.

Zdarzają się poważne incydenty, takie jak przypadek matki z Florydy, która twierdzi, że samobójstwo jej syna było powiązane z chatbotem AI. Jason Thacker z Komisji Etyki i Wolności Religijnej wyraża obawy, że sztuczna inteligencja może zastąpić dzieciom towarzystwo. Podkreśla, że AI może mieć określony światopogląd, co może prowadzić do osłabienia krytycznego myślenia i więzi społecznych.

Thacker wzywa do ostrożnego podejścia do sztucznej inteligencji w edukacji, podkreślając potrzebę aktywnego zaangażowania. Sugeruje, aby uczniowie angażowali się w badania i dyskusje przed zbadaniem odpowiedzi AI. Xu zachęca rodziców do otwartej rozmowy z dziećmi na temat sztucznej inteligencji. W miarę rozwoju sztucznej inteligencji ważne jest, aby rodzice aktywnie uczestniczyli w nauce swoich dzieci. Badania wskazują, że około 25% rodziców postrzega narzędzia AI jako pomocne w nauce ich dzieci, podczas gdy większość ocenia ich wpływ jako neutralny. Bret Eckelberry z Plugged In radzi rodzicom, aby pytali o wykorzystanie sztucznej inteligencji w szkołach.

Źródło opr. WORD