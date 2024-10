Nowa płyta zespołu PAW – Niezwyciężony

Zespół PAW we współpracy wydawniczej z Chrześcijańską Fundacją Głos na Pustyni wydaje swój drugi album. Jego nazwa „Najważniejszy”, wskazuje na Tego, bez którego nie byłoby tego zespołu i materiału – Jezusa Chrystusa. To On jest najważniejszy i o tym jest ten album.

O płycie:

Po wielkiej euforii nawrócenia, przychodzi czas, kiedy chcemy trwać w Nim i nie widzimy innej Drogi. Materiał na tej płycie mówi o tym, że nie ma szczęścia poza Jezusem, że chcemy być z Nim pomimo trudności, przedziwności i wyzwań, które przynosi nam codzienność. Chcemy trwać w Nim w każdej sytuacji.

Wierzymy, że te piosenki będą służyć naszemu Kościołowi. Mamy w sercu to, aby rozkwitało #polskieuwielbienie, które wypływa z polskich serc.

Format: płyta audio CD

Link do płyty w internetowym Sklepie Głosu na Pustyni: https://sklep.glosnapustyni.pl/plyty/387-paw-najwazniejszy.html

Skład zespołu:

Wokal: Jan Piwowarczyk, Ola Dudra

Wokal gościnnie: Michał Król

Gitara elektryczna: Paweł Kaliciński i Jakub Broniewski

Gitara akustyczna, wokal: Alexander Cespedes

Skrzypce: Kinga Wszołek

Klawisze: Szymon Szczot

Kontrabas, bas, synth bass: Paweł Wszołek

Perkusja, SPDS: Maciej Kietliński

Lista utworów:

1. Przyjdź Duchu Święty

2. Chcemy Trwać W Tobie

3. Jesteś Wybawieniem

4. Jestem Wolny

5. Błogosławię Cię

6. Najważniejszy

7. Jesteś Ten Sam

8. Daje Siebie

9. Jezu Jesteś Panem

10. Oddaje Tobie Chwale

11. Wystarczysz Mi (Chwała Mu 2022)