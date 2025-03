Pobity przez strażnika więziennego bo poprosił o pomoc lekarską

Funkcjonariusz służby więziennej w Iranie fizycznie zaatakował Amir-Ali Minaei, nawróconego chrześcijanina, który poprosił o pomoc medyczną w związku z chorobą serca, jak informuje organizacja Article 18. 31-letni Minaei odbywa karę trzech lat i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności za „działalność propagandową przeciwko reżimowi poprzez założenie kościoła domowego”. Pomimo jego wielokrotnych próśb o skierowanie do kardiologa z powodu pogarszających się problemów z sercem, władze więzienne odmówiły mu pomocy medycznej. Po ostatniej prośbie został uderzony w klatkę piersiową, co dodatkowo pogorszyło jego stan zdrowia.

Minaei został aresztowany w grudniu 2023 roku i przez ponad dwa miesiące był intensywnie przesłuchiwany w więzieniu Evin. Po zwolnieniu za kaucją zdiagnozowano u niego chorobę serca, która prawdopodobnie była wynikiem stresu związanego z zatrzymaniem. Sędzia nałożył również ograniczenia na jego prawa socjalne po uwięzieniu. Minaei próbował uzyskać warunkowe zwolnienie w styczniu, ale jego prośba została zablokowana przez agentów Ministerstwa Wywiadu, którzy twierdzili, że nie był w stanie „współpracować”. Taki przymus zmusza zatrzymanych do stawania się informatorami w celu uzyskania korzyści, takich jak zwolnienie warunkowe lub przedterminowe, co narusza ich prawa i poddaje ich inwigilacji.

W miarę zbliżania się perskiego Nowego Roku rosną obawy o zdrowie Minaei. Article 18 wzywa do jego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia oraz apeluje do irańskich władz o zaprzestanie ataków na kościoły domowe, które są kluczowe dla perskojęzycznych chrześcijan. Grupa domaga się również pociągnięcia do odpowiedzialności funkcjonariusza więziennego zaangażowanego w pobicie. Iran zajmuje dziewiąte miejsce na Światowej Liście Prześladowań Chrześcijan Open Doors, z odnotowanym wzrostem liczby wyroków więzienia dla chrześcijan w 2024 roku. Naruszenia wolności religijnej są podobno częstsze niż publicznie wiadomo, ponieważ irańscy urzędnicy postrzegają wzrost chrześcijaństwa jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Źródło opr.: Christian Daily