Niezachwiany – Josh McDowell

Dzieciństwo Josha nie należało do tych idyllicznych. Nie powracał do niego we wspomnieniach ze wzruszeniem czy rozrzewnieniem, lecz z bólem. Nawet miłość matki nie mogła mu wynagrodzić upokorzeń i wstydu, których dotkliwie doświadczał ze strony ojca alkoholika.

Jak udało się temu zbuntowanemu, skrzywdzonemu chłopcu przezwyciężyć niewiarę, poczucie braku wartości i odrzucenia? Jak odnalazł Boga, który zdawał się milczeć, gdy Josh wołał doń o pomoc? Jak sceptyk stał się niezachwianym, skutecznym apologetą chrześcijańskiej wiary i światowej sławy ewangelistą?

To poruszająca i niezwykle szczera opowieść o życiu, w którym Boża łaska i miłość uwalniają od największych emocjonalnych ciężarów, a Dobra Nowina Jezusa Chrystusa przemienia człowieka, nadaje jego egzystencji głęboki sens oraz wyposaża do wspaniałej służby Bogu i ludziom!

Josh McDowell,

ur. w 1939 r., amerykański apologeta i ewangelista protestancki podróżuje z wykładami po całym świecie, reprezentując ewangelikalną organizację międzywyznaniową Campus Crusade for Christ International (w Polsce działającą jako Ruch Chrześcijański Mt28).

Dociera z Dobrą Nowiną do milionów słuchaczy i czytelników w wielu krajach, koncentrując się na historyczno-prawnych dowodach wiarygodności Biblii, bóstwa Jezusa i Jego zmartwychwstania oraz na problematyce etyki seksualnej, więzi międzyludzkich i wychowania dzieci. Jego działalność spotyka się z szerokim uznaniem wśród chrześcijan różnych tradycji i Kościołów.

Dane książki:

Autorzy: McDowell Josh, Krusen Cristobal

Wydawca: Wydawnictwo CLC