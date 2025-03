Palestyńskie podręczniki szkolne nadal podżegają przeciwko Żydom

Badanie palestyńskich programów nauczania, przeprowadzone przez londyńską organizację pozarządową IMPACT-SE (Instytut Monitorowania Pokoju i Tolerancji Kulturowej w Edukacji Szkolnej), ujawniło, że program nauczania opracowany przez Autonomię Palestyńską dla uczniów ze Strefy Gazy wciąż podżega do nienawiści wobec Żydów, jednocześnie gloryfikując przemoc i męczeństwo.

Program ten został stworzony dla uczniów ze Strefy Gazy, którzy nie mogli wrócić do szkół od momentu rozpoczęcia wojny w regionie, po inwazji Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 roku.

W badaniu wyszczególniono dwa główne ustalenia:

Nowy „skrócony program nauczania” Autonomii Palestyńskiej dla Strefy Gazy powiela antysemickie materiały i treści, które podżegają do nienawiści i przemocy.

Ponownie otwarte szkoły w Gazie wciąż korzystają z podręczników i materiałów dydaktycznych, które promują nienawiść i przemoc.

Program nauczania Autonomii Palestyńskiej dla Strefy Gazy nadal posługuje się antysemickim językiem, narracjami i obrazami. Na przykład podręcznik do historii dla 11. klasy zawiera ilustrację przedstawiającą rękę z gwiazdą Dawida chwytającą kulę ziemską, co nawiązuje do rzekomej globalnej kontroli syjonistycznej.

W lekcji statystyki w 9. klasie uczniowie byli zobowiązani do obliczenia liczby palestyńskich „męczenników” w konfliktach z Izraelem. Z kolei lekcja matematyki w 3. klasie, mająca na celu naukę pisania liczb, wykorzystuje przykłady związane z pierwszą intifadą.

Materiały dydaktyczne gloryfikują również przemoc wobec Żydów i Izraelczyków, celebrując dżihad, terroryzm i męczeństwo. Wiersz w jednej z jednostek opisuje męczenników jako wspinających się na „górę tryskającej krwi”.

Autorzy badania kończą komentarzem na temat utraconej szansy na wprowadzenie znaczących zmian, co sugeruje, że cykl przemocy prawdopodobnie będzie kontynuowany.

„Zamiast wykorzystać międzynarodowe fundusze i ponowne otwarcie szkół jako okazję do wprowadzenia istotnych reform, Autonomia Palestyńska zdecydowała się na wzmocnienie i zinstytucjonalizowanie ekstremizmu w palestyńskiej edukacji.”.

Cały artykuł na stronie All Israel News