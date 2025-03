Tylko mniej niż połowa Amerykanów wierzy w istnienie Boga

Nowe badanie ujawnia, że ponad połowa Amerykanów nie wierzy w istnienie Boga ani w Jego wpływ na życie, co skłoniło jednego z czołowych badaczy do podkreślenia potrzeby „powszechnej narodowej skruchy i duchowej odnowy”.

Centrum Badań Kulturowych na Arizona Christian University opublikowało w środę drugą część swojego American Worldview Inventory 2025.

Z przeprowadzonego badania wynika, że 60% Amerykanów nie wierzy w istnienie Boga ani w Jego wpływ na życie. Wśród samoidentyfikujących się chrześcijan, niemal połowa (47%) oraz nieco mniejszy odsetek teologicznie zidentyfikowanych urodzonych chrześcijan (40%) podziela to przekonanie.

George Barna, dyrektor ds. badań na Arizona Christian University, powiedział o wynikach: „Im więcej czasu poświęcisz na zastanowienie się nad tym, co mówią nam te badania, tym bardziej prawdopodobnie dojdziesz do wniosku, że nic poza powszechną narodową skruchą i duchową odnową nie może uratować Ameryki przed samą sobą”.

Dodał, że „oczywiste jest, że polityczne, ekonomiczne, prawne czy instytucjonalne reformy nie są tym, czego Ameryka najbardziej potrzebuje. Te obszary kulturowe oferują jedynie rozwiązania dotyczące objawów, a nie samej choroby”.

Barna zauważył również, że Bóg został „przekonfigurowany na nasz własny obraz, aby pasował do naszej osobistej strefy komfortu”.

Wśród Amerykanów, którzy wierzą w Boga i Jego wpływ na życie, większość (38%) określiła Go jako „najważniejszy element” w swoim życiu, podczas gdy 23% uznało Go za „niezwykle ważnego”, a 18% za „bardzo ważnego”. Czternaście procent respondentów wierzących w Boga stwierdziło, że jest On „nieco ważny”, a 5% uznało Go za „niezbyt” ważnego lub „wcale” nieważnego.

(…)

Zaledwie 20% osób, które wierzą, że Bóg Biblii istnieje i wpływa na życie, zadeklarowało, że ma z Nim „intymną i interaktywną duchową relację z ciągłą dwukierunkową komunikacją”.

Kolejne 45% określiło swoją relację z Bogiem jako „bliską”, definiowaną przez częstą modlitwę i zaufanie do Niego, że „czyni to, co najlepsze i słuszne”.

Jedenaście procent ankietowanych określiło swoją relację z Bogiem jako „bliską”, podczas gdy 18% stwierdziło, że „On istnieje i jest zdolny do wszystkiego, ale nie mają z Nim osobistej, interaktywnej »relacji«”.

Pozostałe 7% respondentów nie było pewnych, czy Bóg wchodzi w interakcje z ludźmi i „nie wiedziało, jak opisać swoją relację z Nim”. Jedna trzecia (33%) „tych, którzy wierzą, że Bóg Biblii istnieje i wpływa na życie”, określiła Boga jako mającego „całkowity” wpływ na ich życie i wybory, podczas gdy kolejna jedna trzecia (33%) stwierdziła, że ma On „duży” wpływ na ich życie…

Zapytani o to, co według nich Bóg im zapewnia, większość osób wierzących w Boga wymieniła Go jako źródło nadziei (72%), pocieszenia (71%), pokoju (65%), przewodnictwa (64%), współczucia (60%), radości (60%), miłosierdzia (58%) i celu (54%). Mniejszy odsetek respondentów wymienił Boga jako źródło cudów (47%), możliwości (41%), bezpieczeństwa (38%), odpowiedzialności (33%) i mocy (31%). Mniej niż jedna czwarta osób wierzących w Boga uważa, że zapewnia On tożsamość (24%) i granice (19%).

„Fakt, że więcej niż trzy na cztery osoby, które wierzą, że Bóg istnieje i ma wpływ na ich życie, mimo to nie czerpią swojej tożsamości z relacji z Nim, wiele wyjaśnia” – oświadczył Barna. „Fakt, że dwie na trzy osoby, które wierzą w istnienie i wpływ Boga, nie wierzą, że ich związek z Nim wiąże się z obowiązkami …

„Odkrycie, że mniej niż jedna na pięć osób, które uznają istnienie i wpływ Boga, jest świadoma jakichkolwiek granic życiowych, które Bóg im zapewnia, wyjaśnia jeszcze więcej” – podsumował, zastanawiając się nad związkiem między badaniami a »próbami i udrękami, a także wieloaspektowym upadkiem narodu«.

Według Barny „odkrycie, że dwie trzecie tych, którzy wierzą, że On istnieje i jest wpływowy, twierdzi jednak, że Bóg nie dał im mocy, by Mu służyć i realizować Jego wolę, ujawnia jeszcze więcej oszustw i słabości amerykańskiego chrześcijaństwa. Lista zaskakujących spostrzeżeń na temat wiary chrześcijańskiej, która w niewielkim stopniu przypomina nauczanie biblijne i Boże zamiary, może być kontynuowana”.

Dane zawarte w raporcie opierają się na odpowiedziach zebranych od 2100 dorosłych Amerykanów w styczniu. Margines błędu w badaniu wynosi +/-2 punkty procentowe.

Autor: Ryan Foley,

Źródło: Christian Post