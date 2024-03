Chrześcijanin uwolniony od fałszywego oskarżenia o bluźnierstwo

Younis Bhatti, 72-letni chrześcijanin z Fajsalabadu, 10 lutego został aresztowany pod zarzutem bluźnierstwa. Oskarżono go o podarcie egzemplarza Koranu na podstawie doniesienia Sosan Fatimy, która wcześniej uczęszczała do kościoła domowego założonego przez rodzinę Bhatti. Twierdziła ona, że Younis, przeciwny jej rzekomemu nawróceniu na islam, wtargnął do jej domu, wyrwał jej z ręki Koran, który właśnie czytała i podarł jego kartki.

Dochodzenie w tej sprawie ujawniło jednak, że zarzuty przeciwko oskarżonemu zostały sfabrykowane, a przyczyną był spór o ziemię. Younis jest dobrze znany z pomagania chrześcijańskim rodzinom, które zostały wysiedlone w wyniku zamieszek w Fajsalabadzie w sierpniu 2023 r. Pozwolił Sosan i jej mężowi mieszkać za darmo w domu na swojej ziemi. Kilka miesięcy temu Younis poinformował ich, że chce umieścić jeszcze jedną rodzinę na tej posesji i że jest gotów postawić mur, żeby odgrodzić obie rodziny. Sosan jednak zdecydowanie sprzeciwiła się tym planom, nie chcąc dzielić się miejscem do mieszkania z drugą rodziną. Według okolicznych mieszkańców, Sosan regularnie uczęszczała do kościoła, a jej twierdzenie, że została muzułmanką, było wyłącznie próbą wrobienia Younisa. Na szczęście jej oszustwo wyszło na jaw. Wszystkie zarzuty wobec Younisa zostały wycofane, a władze dość nieoczekiwanie wniosły oskarżenie przeciwko Sosan o składanie fałszywych oskarżeń.

Napięcia między miejscowymi muzułmanami i chrześcijanami początkowo nasiliły się po tym, jak wieści o oskarżeniach rozprzestrzeniły się w całej społeczności. Po przerażających aktach masowej przemocy, które miały miejsce w sierpniu ubiegłego roku w Fajsalabadzie (co również zostało wywołana oskarżeniami o bluźnierstwo), miejscowi chrześcijanie obawiali się, że sytuacja się powtórzy. Jednak teraz, gdy prawda wyszła na jaw, napięcia maleją, a życie w tętniącym życiem mieście stopniowo wraca do normalności.

Chwalmy Boga za to, że prawda dotycząca tej sprawy została ujawniona, a ten starszy wierzący został sprawiedliwie oczyszczony z zarzutów. Módlmy się za wielu innych, którzy obecnie zmagają się z fałszywymi oskarżeniami i prośmy, aby ich serca zostały napełnione odwagą, siłą i pokojem. Podobnie, niech sprawiedliwość zwycięży w życiu tych prześladowanych pakistańskich wyznawców Jezusa, aby oni również mogli zostać słusznie uniewinnieni. Niech nastąpi radykalna zmiana nastawienia wśród ogółu społeczeństwa tego kraju, tak aby prawo o bluźnierstwie nie było już niesłusznie wykorzystywane do osiągania osobistych korzyści.

Źródło: VOM Canada, Morning Star News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan