USA: Pierwszy stan, który nakazuje umieszczanie 10 przykazań w szkołach

Luizjana stała się pierwszym stanem, który wprowadził wymóg umieszczania 10 przykazań w każdej klasie szkoły publicznej.

Republikański gubernator Jeff Landry podpisał w środę ustawę HB71 po tym, jak przeszła ona przez Senat Luizjany w głosowaniu 30-8, a następnie przeszła przez Izbę Stanową w głosowaniu 79-16 w zeszłym miesiącu.

Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich przysięga zakwestionować ustawę, a sprawa może trafić do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Jeśli ustawa przetrwa wyzwania prawne, każda klasa w Luizjanie, od przedszkola po uniwersytet, która otrzymuje fundusze stanowe, będzie zobowiązana do umieszczenia przykazań „na plakacie lub dokumencie w ramce o wymiarach co najmniej jedenaście na czternaście cali”. Będzie to opłacane z prywatnych darowizn, więc państwo ich nie finansuje.

Reprezentantka stanu Luizjana Dodie Horton wprowadziła ustawę i powiedziała, że wdrożenie Dziesięciu Przykazań jest „podstawą wszystkich praw w Luizjanie” i honoruje religijne pochodzenie kraju, zgodnie z The New Orleans Advocate.

„Mam nadzieję i modlę się, aby Luizjana była pierwszym stanem, który ponownie pozwoli na umieszczenie kodeksu moralnego w klasach” – powiedziała. „Odkąd byłam w przedszkolu (w prywatnej szkole), zawsze wisiały na ścianie. Dowiedziałam się, że istnieje Bóg i wiedziałam, że muszę szanować Jego i Jego prawa”.

Wszystkie głosy na „nie” pochodziły od Demokratów. „Nie musiałem uczyć się Dziesięciu Przykazań w szkole. Chodziliśmy do szkółki niedzielnej” – powiedział senator Royce Duplessis (D-New Orleans), który identyfikuje się jako praktykujący katolik. „Jeśli chcesz, aby twoje dzieci uczyły się o dziesięciu przykazaniach, zabierz je do kościoła”.

Duplessis nie chce również zajmować się wyzwaniami prawnymi. „Będziemy wydawać cenne zasoby państwowe na obronę prawa, podczas gdy naprawdę powinniśmy uczyć nasze dzieci czytania i pisania” – powiedział. „Nie sądzę, by było to odpowiednie dla nas”.

American Civil Liberties Union, ACLU of Louisiana, Americans United for Separation of Church and State, Freedom from Religion Foundation i Southern Poverty Law Center wydały oświadczenie, w którym nazwały ten mandat niekonstytucyjnym. „Nasze szkoły publiczne nie są szkółkami niedzielnymi”, czytamy w oświadczeniu, „a uczniowie wszystkich wyznań – lub bezwyznaniowi – powinni czuć się w nich mile widziani”.

Według raportu Higher Ed Dive, Teksas, Karolina Południowa i Utah próbowały niedawno zatwierdzić podobne przepisy.

W marcu gubernator stanu Utah Spencer Cox podpisał poprawioną ustawę, która zezwalała na naukę Dziesięciu Przykazań w szkołach. Pierwotna wersja ustawy wymagała umieszczenia Dziesięciu Przykazań w szkołach publicznych.

Podobna ustawa wymagająca od szkół publicznych wywieszania Dziesięciu Przykazań została wprowadzona w lutym przez legislaturę Oklahomy, ale od tego czasu utknęła w martwym punkcie.

W ubiegłym roku w Karolinie Południowej i Teksasie również nie udało się uchwalić podobnych przepisów.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych orzekł w 1980 r., że prawo stanu Kentucky wymagające od wszystkich szkół publicznych wywieszania Dziesięciu Przykazań w każdej klasie jest niezgodne z konstytucją.

Autor: Talia Wise

źródło: CBN News