Miłość przychodzi łagodnie – komplet 4 tomów

Główna bohaterka wyjeżdża na daleki Zachód gdzie w tragicznych okolicznościach traci męża i by przetrwać zimę, zgadza się zostać opiekunką córeczki Clarka Davisa – młodego wdowca, posiadającego gospodarstwo.

Napisana w 1979 roku, stała się ulubioną i inspirującą powieścią, po którą sięgnęły już miliony czytelników. Ze śmiechem i łzami przeżywamy losy głównych bohaterów, Marty i Clarka Davisów, których połączyły ze sobą dramatyczne okoliczności życia na dalekiej, XIX-wiecznej prerii.

O autorce

Janette Oke

Kanadyjska autorka ponad 70 książek, nagradzana między innymi odznaczeniami Christy Award i Gold Medallion. W Polsce znana już od dawna, z poprzednich wydań bestsellerowej serii Miłość przychodzi łagodnie. Ostatnio popularnością cieszy się trylogia z czasów biblijnych Śledztwo setnika, Ukryty płomień i Droga do Damaszku oraz seria czterech pogodnych, rodzinnych powieści rozpoczęta przez tytuł Pewnego razu latem. Bestsellerem stała się także powieść Głos serca, która była inspiracją znanego serialu.

Recenzje

„Książka wciąga, tak jak poprzednia część (…)”

opinia z lubimyczytac.pl

„Lektura „Obietnicy trwałej miłości” to przeniesienie się w świat, który dawno przeminął (…) Afirmacja rodziny to motyw przewodni tej książki.Można przy niej odpocząć i zastanowić się nad stosunkiem do Boga”

opinia z lubimyczytac.pl

„Ta książka to nie tylko wzruszająca i najpiękniejsza historia o miłości, jaką znamy. To również opowieść, która przynosi ukojenie i nadzieję tym, którzy doświadczyli w swoim życiu bolesnej straty.”

Daniel Wołochowicz, założyciel wydawnictwa Psalm18.pl

„historyjka tak inna i niezepsuta, że aż chce się ją polecać jako przykład samotnego rozbitka wśród oceanu współczesnej powieściowej zgnilizny.”

opinia z lubimyczytac.pl

Seria to 4 tomy:

1. Miłość przychodzi łagodnie

2. Obietnica trwałej miłości

3. Długa podróż miłości

4. Nieprzemijająca radość

Wydawca i miejsce gdzie można kupić cały komplet: Psalm18.pl