Wielka Brytania: Projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie

Lord Falconer przedstawił w piątek Izbie Lordów projekt ustawy, który umożliwiłby dorosłym, którzy są śmiertelnie chorzy a zostało im sześć miesięcy życia lub mniej, otrzymanie pomocy medycznej w celu zakończenia życia.

Jest to pierwsze czytanie jego ustawy o wspomaganym umieraniu dla osób nieuleczalnie chorych.

Zgodnie z zapisami projektu ustawy, wspomagane samobójstwo wymagałoby zgody dwóch lekarzy i sądu wyższej instancji.

Tego typu ustawy rzadko stają się obowiązującym prawem, ale Lord Falconcer, były sekretarz sprawiedliwości z ramienia Partii Pracy, powiedział, że ma nadzieję, że podobna ustawa zostanie wprowadzona do Izby Gmin, gdzie ma większe szanse na uchwalenie.

Ostatni raz Izba Gmin debatowała nad wspomaganym samobójstwem w 2015 roku, kiedy to projekt został odrzucony znaczną większością głosów: 333 przeciw i 118 za.

Od tego czasu obserwujemy ciągłą presję na zmianę prawa, a premier Sir Keir Starmer obiecał, że znajdzie czas na debatę w tej sprawie.

Lord Falconer sześciokrotnie wprowadzał przepisy mające na celu zmianę prawa dotyczącego wspomaganego samobójstwa. Jego ostatnia próba miała miejsce w 2022 r. wraz z poprawką do ustawy o zdrowiu i opiece w Izbie Lordów, która została odrzucona 179 głosami do 145.

Grupa pro-life Right to Life UK (Wielka Brytania) wzywa posłów do zachowania status quo.

Rzeczniczka Right To Life UK (Wielka Brytania), Catherine Robinson, powiedziała: „Projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie Lorda Falconera będzie jego siódmą parlamentarną próbą zmiany prawa dotyczącego wspomaganego samobójstwa od 2009 roku. To prawie raz na dwa lata w ciągu ostatnich 15 lat.

„Obie izby parlamentu konsekwentnie odrzucały proponowane przez niego zmiany w przepisach dotyczących wspomaganego samobójstwa.

„Przykłady wspomaganego samobójstwa w działaniu w innych jurysdykcjach powinny nadal funkcjonować jako poważne ostrzeżenie dla naszych wybranych przedstawicieli, którzy powinni nadal odrzucać propozycje Lorda Falconera.

Źródło: Chrsitian Today