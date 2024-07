Pastor tego samego dnia zwolniony i ponownie uwieziony

17 kwietnia, dla uczczenia obchodzonego w Mjanmie (dawniej Birma) noworocznego święta Thingyan, władze zwolniły 3 300 więźniów. Jeden z nich, pastor kościoła baptystycznego, dr Hkalam Samson, jeszcze tego samego wieczora został ponownie aresztowany.

66-letni dr Samson odsiedział 16 miesięcy z sześcioletniego wyroku za „przestępstwa”, w tym „nielegalne powiązania i terroryzm”. Wczesnym popołudniem pastor został zwolniony, powitany przed bramami więzienia przez rodzinę i przyjaciół, ale o godzinie 22:00 tego samego dnia, przedstawiciele władz wraz z siłami bezpieczeństwa przyjechali do jego domu w Myitkyina i ponownie go zatrzymali.

Dr Samson jest dobrze znanym i szanowanym liderem kościoła, doradcą i byłym przewodniczącym Konwencji Baptystycznej stanu Kaczin. Dr Samson jest też znany na arenie międzynarodowej z działalności humanitarnej oraz orędownictwa na rzecz praw religijnych i etnicznych grup mniejszościowych w Mjanmie. W lipcu 2019 roku, w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych jako uczestnik zgromadzenia ministerialnego działającego na rzecz wolności religijnej, dr Samson należał do delegacji, która spotkała się w Białym Domu z ówczesnym prezydentem USA Donaldem Trumpem i rozmawiała z nim na temat prześladowania chrześcijan przez siły wojskowe Mjanmy.

Dr Samson został pierwotnie zatrzymany 4 grudnia 2022 roku na lotnisku międzynarodowym w Mandalaj, skąd miał polecieć do Bangkoku na leczenie wrodzonych problemów płucnych i wysokiego ciśnienia krwi. Początkowo zarzuty przeciwko niemu były niejasne. Dochodziły informacje, że grozi mu proces sądowy za nauczanie na lekcjach biblijnych, później jednak okazało się, że został aresztowany pod zarzutem nielegalnych powiązań, wzniecania sprzeciwu wobec reżimu oraz terroryzmu. 7 kwietnia 2023 roku, Sąd Więzienny Myitkyina skazał dra Samsona na sześć lat więzienia.

Dziękujmy Bogu za dra Samsona, za jego wiarę złożoną w Panu Jezusie Chrystusie, wierną służbę dla Ewangelii, wytrwałość i cierpliwość w znoszeniu przeszkód. Dziękujmy za jego rodzinę, zdrowie i zaspokojenie wszelkich potrzeb, za jego życie przynoszące owoce dla Boga. W obecnym czasie uwięzienia, prośmy, by sam Bóg prowadził sprawę dra Samsona, by umacniał go w swojej miłości w Chrystusie i zapewniał potrzebną opiekę zdrowotną, a nade wszystko obdarzył swoim pokojem jego, jego żonę i resztę rodziny. Błogosławmy pastora, by Bóg dawał mu okazje do składania świadectwa o Jezusie przed tymi, którzy go niesłusznie oskarżają, przed przesłuchującymi i sędziami, a także innymi współwięźniami, aż do czasu, gdy wyjdzie na wolność. „Będę Cię sławił PANIE całym moim sercem, będę opowiadał o wszystkich Twoich cudach… będę się cieszył i radował Tobą, bo Ty przeprowadziłeś mój sąd i moją sprawę, zasiadłeś na tronie jako Sędzia sprawiedliwy…” Ps 9,1-4

Źródło: Church In Chains

za Głos Prześladowanych Chrześcijan