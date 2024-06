Jak Jezus zaskoczył znaną indyjską aktorkę

Gdy w czasie miesiąca miodowego Jayasudha Kapoor spadła do wody ze skutera wodnego, zawołała o boską interwencję. Spośród milionów bóstw hinduskiego panteonu, jakie w tamtej panicznej chwili mogła sobie przypomnieć, które imię padło z jej ust? Takie, którego nie znała.

„Nie umiałam pływać. Bezwiednie zawołałam: ‘Jezu’, chociaż w tamtym czasie nie byłam wierząca” – powiedziała aktorka Bollywood w rozmowie z „The New India Express”. „Miałam wizję Wszechmocnego. Za chwilę uświadomiłam sobie, że mąż wciąga mnie z powrotem na skuter”.

Jednak dopiero 16 lat później Jayasudha w pełni uwierzyła w Jezusa.

Jayadudha Kapoor urodziła się w Indiach Południowych w rodzinie mocno związanej z branżą filmową. Jej ciotka była znaną aktorką i reżyserką.

W 1985 roku powtórnie wyszła za mąż za Nitina Kapoora, po czym razem pojechali w podróż poślubną do Pattaya w Tajlandii. Jej mąż był miłośnikiem sportów wodno-plażowych, ona jednak trzymała się z daleka, bo nie umiała pływać.

„Boję się wody” – przyznała w rozmowie z „The 700 Club”.

Ostatniego dnia mąż nalegał, by razem z nim wzięła udział w ostatniej dyscyplinie, jakiej chciał spróbować i wsiadła na skuter wodny. Z niechęcią się zgodziła.

Mieli tylko jedną kamizelkę ratunkową, bo była niedziela i w hotelu nie było pełnej obsady personelu. Jayasudha posłusznie ją założyła.

Gdy Nitin śmigał po wodzie, Jayasudha poczuła, jak ześlizguje się do tyłu. Zawołała do męża, ale hałas motoru, uderzenia fal i świst wiatru zagłuszyły jej krzyk.

Jayasudha spadła do wody.

Gdy oczami wyobraźni zobaczyła, jak tonie, mogła wezwać któregokolwiek z setek tysięcy hinduskich bóstw, jakie znała.

„Myślałam, że umrę” – wspomina.

Zamiast tego, w tamtej chwili z jej ust wydobyło się imię chrześcijańskiego Zbawiciela, jakiego nie znała.

„Zawołałam ‘Jezu Chryste’” – mówi.

Mąż zawrócił i wyciągną ją z wody.

Jayasudha w pełni przyszła do Chrystusa dopiero lata później. Częściowo obawiała się odrzucenia przez swoją hinduską rodzinę.

Gdy jednak zamiar zmiany wyznania odkryła przed swoją mamą (ojciec już nie żył), była zaskoczona jej reakcją.

„Czekałam na ciebie” – powiedziała jej matka. „Czas przyjść do Imienia Jezusa”.

Jayasudha zdobyła dziewięć nagród Nandi, m. in. za udział w filmach: „Jyothi” (1976 r.), „Idi Katha Kaadu” (1979 r.), „Premabhishekam (1981 r.), Meghasandesam (1982 r.) i „Dharmaatmudu (1983 r.).

W 2009 roku została wybrana do Indyjskiego Kongresu Narodowego i miała znaczące osiągnięcia w polityce. Mimo to nie uważa, by Bożym przeznaczeniem dla niej była kariera polityczna lub aktorska.

„Czy sądzisz, że Bóg chciał, bym wykonywała w filmach sekwencje muzyczne, śpiewając i tańcząc?” – zapytała w czasie rozmowy z dziennikarzem. „Bóg może tylko dać nam mądrość i pomóc, gdy jesteśmy na życiowych rozdrożach”.

Autor: Abby Aguilar

Źródło: GODREPORTS