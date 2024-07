12 zabitych a on rezygnuje z zemsty

Czad: W maju 2023 roku, diakon kościoła Akua Kwame uczestniczył w porannym spotkaniu modlitewnym, gdy jego wieś została napadnięta przez grupę radykalnych bojowników z plemienia Fulbe. Gdy bojownicy zaczęli strzelać przez okna kościoła z broni palnej i z łuków, próbując dostać się do środka, pastor wezwał zgromadzonych do ucieczki.

W czasie ucieczki, pastor i administrator kościoła zostali zabici. Akua mówi, że niektóre strzały przeszyły jego ubranie, ale żadna go nie trafiła.

Później tego dnia diakon otrzymał bolesne zadanie zidentyfikowania ciał 12 osób zabitych w ataku, w tym dwuletniego dziecka. „Zadawałem sobie pytanie: «Skoro Bóg nas kocha, dlaczego cierpimy?»” – powiedział Akua, wspominając napad. „To wydarzenie nauczyło mnie rezygnowania z chęci zemsty, jaką miałem w sercu”.

Chrześcijanie z innych krajów otoczyli Akuę wszelką potrzebną opieką, pomagając mu wrócić do równowagi.

Dziękujmy Bogu za Jego Kościół w tej małej wsi w Czadzie, dziękujmy za wiarę tych ludzi w Panu Jezusie, za ich nadzieję i ufność złożoną w Nim, i za ich życie, które jest na wieki bezpieczne w ręku Ojca, bez względu na niszczycielskie ataki przeciwnika.

Dziękujmy za ocalone życie Akuy, za jego wierną służbę Panu i wspaniałe świadectwo Bożej łaski, jakim jest rezygnacja z chęci zemsty.

Błogosławmy tych wierzących, by Bóg dał im pastora i nauczyciela swojego Słowa, by ich odbudował, umocnił w wierze i wzajemnej miłości, zaopatrzył duchowo i materialnie, i zachęcił do wytrwałości w Panu Jezusie. Niech będą znakiem Jego obecności w swojej wsi. Niech Bóg da pokój całej społeczności i pozwoli podnieść się z traumy po tym napadzie. „PAN moim światłem i moim zbawieniem, kogo będę się bać? PAN jest mocą mojego życia, przed kim mam odczuwać trwogę?… Choćby wojsko stanęło przeciwko mnie, nie ulęknie się moje serce, choćby wybuchła przeciwko mnie wojna, nawet wtedy będę ufał…” Ps 27,1-3

Źródło: Voice of the Martyrs

Głos Prześladowanych Chrześcijan