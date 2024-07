Josiah Queen wydaje płytę The Prodigal

Josiah Queen przeszedł do historii dzięki swojemu pierwszemu albumowi The Prodigal, który zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboard Top Christian Albums. Nie tylko znalazł się na szczycie listy przebojów, ale był to także największy debiut streamingowy nowego artysty w historii CCM z niesamowitą liczbą 6,6 miliona globalnych streamów.

Jako niezależny muzyk, Josiah Queen jest świadectwem siły poświęcenia i rezonansu harmonijnej melodii z globalną publicznością osiągającą 125 milionów strumieni. Tytułowy utwór „The Prodigal” zgromadził ponad 46 milionów globalnych strumieni z ponad 50 milionami wyświetleń w treściach społecznościowych wykorzystujących ten utwór. Piosenka ta pnie się po listach przebojów radiowych i znalazła się na liście 100 najlepszych utworów Apple Music w 2023 roku.

Queen został również uznany za jednego z przełomowych artystów Amazon do obejrzenia w 2024 roku. Jego muzyka dociera do ponad 2,2 miliona miesięcznych słuchaczy Spotify, ponieważ jego utwory znajdują się na wielu gatunkowych listach odtwarzania na całej platformie.

„To było surrealistyczne widzieć reakcję na The Prodigal” – mówi Josiah Queen dla Billboard. „To dla mnie szaleństwo, że te piosenki, które napisałem w moim salonie i sypialni, trafiły do ​​ludzi na całym świecie. Mam nadzieję, że ten album przybliży ludzi do Boga”.

Queen nadal się rozwija i wywiera wpływ na kościół i światową publiczność muzyczną. Jego podróż, stworzona z pełnych wiary tekstów i szczerych melodii, jest hymnem autentyczności i oddania, który znalazł oddźwięk wśród fanów w każdym wieku. Kończąc swoją pierwszą trasę koncertową, Queen wyprzedał wszystkie 24 koncerty. Dołączy do Forresta Franka w jego letniej trasie, której daty zostaną ogłoszone w tym tygodniu, zanim wyruszy w nową trasę jesienną.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: TCB