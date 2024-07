Radykalni muzułmanie szpiegują chrześcijan

Pastor małego Kościoła podziemnego dla chrześcijańskich konwertytów na Półwyspie Arabskim podejrzewa, że jeden z członków zgromadzenia nie był prawdziwym naśladowcą Chrystusa. Chociaż mężczyzna przez kilka miesięcy przychodził na spotkania, pastorowi coś w nim nie pasowało. Gdy poprosił go o rozmowę, mężczyzna przyznał, że należy do grupy działającej w celu powstrzymywania muzułmanów przed przychodzeniem do Chrystusa Mimo przyznania się do szpiegowania, nadal chciał uczestniczyć w spotkaniach, jednak pastor mu odmówił, co mężczyznę bardzo rozgniewało. Pastor niepokoi się ewentualnymi konsekwencjami i prosi o modlitwę.

Dziękujmy Bogu za to małe, tajne zgromadzenie, za wiarę tych wierzących i miłość Pana Jezusa w ich sercach. Niech Duch Boży daje im swój pokój i radość, niech daje im Słowo rady, mądrości i mocy, by świadczyli o Bożym Zbawieniu wobec przeciwników Ewangelii o Chrystusie. Dziękujmy Bogu za tego mężczyznę, który przez kilka miesięcy słuchał Słowa Bożego. Niech Duch Pana skruszy jego serce i wypełni je swoją miłością, by odwrócił się od fałszywego bóstwa islamu i zwrócił się ku jedynemu prawdziwemu Bogu objawionemu w Jezusie Chrystusie.

Niech Bóg uczyni go owocnym świadkiem swojego Zbawienia w organizacji, do której należy i obróci plany przeciwnika ku dobremu na swoją chwałę. „Będę Cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim Zbawieniem! Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym, PAN to sprawił, i to jest cudem w naszych oczach…” Ps 118,21-23

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan