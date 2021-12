Russ Taff – Another Sentimental Christmas

Russell Taff (ur. 11 listopada 1953) to amerykański piosenkarz gospel i autor tekstów, który dorastał w Farmersville w Kalifornii. W swojej karierze śpiewał w różnych stylach muzycznych, w tym: pop rock, tradycyjny południowy gospel, współczesną muzykę country oraz rhythm and blues.

Po raz pierwszy zyskał uznanie jako główny wokalista Imperials (1976-81). Jednym z jego najbardziej znanych wykonań jest piosenka „Chwała Panu”. Był również członkiem Gaither Vocal Band i okazjonalnie koncertował z Billem Gaitherem podczas koncertów Gaither Homecoming.

Jako artysta solowy i autor tekstów, Taff jest znany z hymnu z lat 80. „We Will Stand”. Taff otrzymał różne nagrody Dove i Grammy jako artysta solowy lub jako członek większej grupy muzycznej, w szczególności Imperials.

Another Sentimental Christmas

Ten album zachwyca swoim wspaniałym brzmieniem w stylu lounge jazzu, gdzie słowa piosenek dosłownie rozpływają się w ustach artysty. To miód na ludzkie serca, szczególnie te złamane czy cierpiące, ponieważ pieśni są pełne błogosławieństwa i przynoszą ukojenie duszy.

Ta bożonarodzeniowa muzyka chrześcijańska, wprowadza niespotykaną atmosferę w realia świąt i czyni je zupełnie wyjątkowymi. Słuchając tego albumu, możemy zobaczyć, że Russ Taff i James Russ utknęli w tym brzmieniu w stylu lounge jazzu, które było obecne w jego pierwszym świątecznym wydawnictwie „Christmas Song” i przypomina o starych czasach , gdy tatusiowie byli kolekcją artystów Verve i Blue Note, takich jak Wes.

Te utwory wydają się pochodzić od osoby, która doświadczyła bardzo zadowolonego i radosnego życia i nie może się doczekać najlepszego, co jeszcze nadejdzie! To jest naprawdę płyta, która zmusza do wdzięczności, wspominania i introspekcji nie tylko w stosunku do naszych relacji tu na ziemi, ale także z naszym Ojcem Niebieskim.

Ten motyw wdzięczności został zasugerowany w ostatniej piosence na ostatnim świątecznym albumie Taffa, z piosenką, którą Armstrong zaśpiewał „What A Wonderful World” i uznał, że jest jej szczytem w tym utworze, z włączeniem „Here’s To Life”, „Count Your”. Błogosławieństwa” i „Znowu Boże Narodzenie”. Ta płyta wraz z pierwszą ofertą Taff będzie ceniona przez wiele kolejnych lat i z pewnością przetrwa próbę czasu przez tych, którzy NAPRAWDĘ kochają to, co ważne w tym życiu.

Russ Taff i nagrody w karierze muzycznej

Rok 1977 Grammy Award za najlepsze wykonanie Gospel, współczesne, współczesne lub inspirujące dla Sail On, 1979 Najlepszy występ Ewangelii, współczesny lub inspirujący dla Heed the Call, 1981 Najlepszy występ Ewangelii, współczesny.

Kariera solo to w 1983 Najlepszy występ Ewangelii oraz rok 1991 Najlepszy album rockowy/współczesny gospel za „Pod ich wpływem”.

Autor: Agata Geronin

Źródło pomocnicze: Russ Taff (Wikipedia)

