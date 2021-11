Chris Tomlin wydał „Emmanuel: Christmas Songs of Worship”

Laureat nagrody GRAMMY Chris Tomlin wydaje swój trzeci album z serii „Christmas Songs of Worship”, zatytułowany „Emmanuel: Christmas Songs of Worship”, dostępny na rynku już od 24 września. Projekt złożony z 12 utworów, wyprodukowany przez Eda Casha, można nabyć stacjonarnie i online, a od 19 listopada dostępny jest w zestawie z wydaniem winylowym.

„Często gubimy się w zamieszaniu i zamęcie okresu bożonarodzeniowego… skupieni na prezentach i podróżach i wszystkim innym, ale w muzyce bożonarodzeniowej uwielbiam właśnie to, że ona nas zatrzymuje i przypomina o prawdziwym powodzie tego okresu, narodzinach naszego Zbawiciela” – powiedział Chris. „Dlatego uwielbiam pisać i nagrywać piosenki świąteczne, i jestem ogromnie wdzięczny za dzisiejszą premierę mojej trzeciej płyty bożonarodzeniowej, którą mogłem nagrać z tak wieloma moimi wspaniałymi przyjaciółmi! Mam nadzieję i modlę się, by te piosenki pomogły ludziom pamiętać, że Boże Narodzenie to naprawdę wielka niespodzianka Boga dla świata”.

„Granie muzyki uwielbienia razem z Chrisem i chórem było wspaniałym doświadczeniem świątecznym” – powiedziała CeCe Winans. „’O Holy Night’ to nadal jedna z najbardziej wspaniałych piosenek o narodzinach Zbawiciela!”.

Wielka radość

„To wielka radość, że razem z moim przyjacielem Chrisem mogę być częścią nowej, bożonarodzeniowej wersji 'Crown Him'” – powiedział Matt Redman. „Odkąd się znamy, zawsze miał w sobie pasję dla muzyki bożonarodzeniowej i jest bardzo konsekwentny w śpiewaniu o wiekowych prawdach w zupełnie nowy sposób. Wiem, że ten najnowszy album zainspiruje wiele serc do śpiewania dla Zbawiciela”.

„Chris jest dla naszego zespołu wspaniałym mistrzem i nie możemy być bardziej wdzięczni i zaszczyceni wykonaniem naszej piosenki 'Christmas Day’ z tak niezwykłym artystą” – powiedzieli członkowie grupy We The Kingdom.

„Dla mnie, historia Bożego Narodzenia to przede wszystkim historia o radości! To dobra nowina, warta, by o niej krzyczeć, i właśnie o tym jest ta piosenka” – powiedział Blessing Offor. „Jestem zaszczycony, że znalazła się obok wszystkich pozostałych, niezwykłych piosenek i artystów! Jestem Chrisowi ogromnie wdzięczny, że mogłem zobaczyć obietnicę 'Hallelujah'”.

Bóg jest z nami

Przedstawiając swój album we wrześniowym, ekskluzywnym wywiadzie dla „People Magazine”, Chris powiedział, że w nowej muzyce bożonarodzeniowej postanowił skupić się na aspekcie uwielbienia, by pomóc ludziom być razem. „Jeśli kiedykolwiek potrzebowaliśmy wiedzieć, że Bóg jest z nami, to właśnie teraz” – stwierdził.

Seria Chrisa „Christmas Songs of Worship” obejmuje dwa mini albumy: „Miracle Of Love: Christmas Songs of Worship” z 2020 roku i „Christmas Day: Christmas Songs of Worship” z 2019 roku, oraz trzy płyty długogrające: obecnie wydaną „Emmanuel: Christmas Songs of Worship” i dwie z lat ubiegłych: cieszącą się uznaniem „Adore: Christmas Song of Worship” z 2015 roku i złotą płytę „Glory In The Highest: Christmas Songs of Worship” z 2009 roku. W sumie, bożonarodzeniowe projekty Chrisa Tomlina zostały sprzedane w liczbie 800 tysięcy egzemplarzy i ponad 318 milionów razy udostępnione w streamingu.

Lista utworów na płycie „Emmanuel: Christmas Songs of Worship”:

1. Emmanuel God With Us

2. Christmas Day (z udziałem We The Kingdom)

3. All The World Awaits (Hosanna)

4. Hallelujah (z udziałem Blessinga Offora)

5. I Heard The Bells on Christmas Day

6. His Name is Wonderful

7. O Come, O Come Emmanuel

8. Hope of Israel

9. O holy Night (z udziałem CeCe Winans)

10. Crown Him (Christmas) (z udziałem Matta Redmana)

11. O Little Town of Bethlehem

12. Crown Him (reprise) (z udziałem Matta Redmana)

Nowy album bożonarodzeniowy poprzedziły dwa udane, wspólne projekty: debiutująca na szczycie list przebojów płyta „Chris Tomlin & Friends” z 2020 roku, na której znalazła się druga najdłużej przebywająca na szczycie notowań piosenka Chrisa „Who You Are To Me”, nagrana we współpracy z Lady A (przebój nr 1 przez sześć kolejnych tygodni), oraz płyta „Chris Tomlin & Friends: Summer EP”, która ukazała się w lipcu tego roku.

