Pastor z żoną i małym dzieckiem zatrzymani w Uttar Pradesh

W niedzielę 30 lipca, pastor Harendra Singh i jego żona Priya zostali aresztowani w czasie nabożeństwa modlitewnego w swoim domu w Uttar Pradesh na północy Indii. Policja dostała skargę na pastora i jego żonę, którzy rzekomo „nakłaniali niewinnych ludzi do przejścia na chrześcijaństwo”. Skargę wnieśli członkowie hinduskiej, nacjonalistycznej organizacji paramilitarnej Narodowe Stowarzyszenie Ochotników oraz, nacjonalistycznej Indyjskiej Partii Ludowej, która rządzi w stanie Uttar Pradesh i w całym kraju. Premier Indii, Narendra Modi, przewodzi tej partii w indyjskim parlamencie.

Miejscowy nadinspektor policji, Dinesh Kumar Singh, powiedział, że u oskarżonego znaleziono materiały związane z konwersją religijną. Chociaż pastor Singh zaprzeczył oskarżeniom, policja zabrała go razem z żoną i dzieckiem na przesłuchanie na komisariat, po czym oboje zostali aresztowani. Następnego dnia oskarżono ich o złamanie postanowień obowiązującego w Uttar Pradesh prawa antykonwersyjnego i postawiono ich przed lokalnym sądem, który nie wyraził zgody na zwolnienie za kaucją. „Niestety ich trzyletni syn też musiał pójść z nimi do więzienia” – powiedział Dinanath Jaiswal, działacz społeczny pomagający prześladowanym chrześcijanom w sprawach prawnych.

Dzieci do sześciu lat często są zmuszone, by przebywać w indyjskich więzieniach razem ze swoimi więzionymi rodzicami, szczególnie matkami. W poniedziałek 8 sierpnia, pastor Harendra i Priya dostali w końcu zgodę na zwolnienie za kaucją.

Pewien chrześcijański lider (imię i nazwisko ukryto na jego prośbę) powiedział, że prześladowanie chrześcijan w Uttar Pradesh stało się stałą praktyką. Stwierdził również, że „sytuacja osiągnęła taki poziom, że prowadzenie w domu nabożeństwa modlitewnego lub czytanie Biblii może zaprowadzić cię do więzienia”.

Dziękujmy Bogu za pastora Harendrę i Priyę, za ich wiarę w Pana Jezusa, miłość i nadzieję w Nim. Dziękujmy za ich wierną służbę i wytrwałość w przeciwnościach. Niech Pan dalej ich prowadzi i umacnia, a ich trudna sytuacja obróci się na Jego chwałę. Dziękujmy Bogu za Jego kościół w Indiach, który buduje przez moc Ducha Chrystusa. Niech mimo prześladowań będzie mocny wiarą, zjednoczony w miłości i niezłomny w nadziei, obfitując we wszelkie poznanie, mądrość i zaopatrzenie, by móc wiernie świadczyć o Bożym zbawieniu dokonanym na krzyżu Chrystusa. „Dlatego też Bóg wielce Go wywyższył i darował Mu Imię, które jest ponad wszelkie Imię, aby na Imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebiańskich, ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca…”. Filipian 2,9-11

Źródła: Church in Chains, India Today, Religious Liberty Prayer Bulletin, UCA News

za Głos Prześladowanych Chrześcijan