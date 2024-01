Nigeria: Rodzina ucieka przed pożarem po ataku muzułmanów

Sade, która była prawie niewidoma przez większość swojego życia, usłyszała krzyki, gdy napastnicy napadli na jej wioskę, więc pobiegła z trzema córkami, szukając miejsca, gdzie mogliby się ukryć. Radykalni muzułmanie z plemienia Fulbe już wcześniej napadali na jej wioskę, więc Sade wiedziała, że ich życie jest w niebezpieczeństwie. Ona, jej dzieci i kilka innych osób schroniło się w mieszkaniu jej brata. Bojownicy znaleźli ich, ale kiedy nie udało im się włamać do środka, podpalili budynek. Mieszkanie wypełniło się dymem, ale ci, którzy się tam schronili, bali się wyjść. Aby pomóc dzieciom oddychać, Sade zmoczyła w wodzie swoją spódnicę i owinęła nią ich twarze, ale wkrótce upał stał się nie do zniesienia i musieli opuścić budynek.

Na szczęście bojownicy już wtedy odjechali. Sade patrzyła, jak budynek doszczętnie spłonął, a później dowiedziała się, że jej mąż został śmiertelnie postrzelony, gdy próbował uciec. Sade i jej dzieci mieszkają teraz w obozie dla przesiedleńców wewnętrznych.

Dziękujemy Bogu za to cudowne ocalenie! Prośmy naszego Ojca, by otaczał opieką Sade i jej dzieci oraz aby dalej umacniał i prowadził, by cała rodzina mogła być świadectwem i przykładem dla innych przesiedleńców wewnętrznych mieszkających w obozie.

Źródło: Voice of the Martyrs

za Głos Prześladowanych Chrześcijan