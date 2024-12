Nick Vujicic wzywa Kościół do pokuty

Ewangelista Nick Vujicic ostrzega, że kościoły na Zachodzie coraz bardziej przypominają „wiejski klub lub spotkanie towarzyskie”, zaniedbując rozwój duchowy i odpowiedzialność.

„Widzimy konsekwencje braku dyscyplinowania następnego pokolenia i braku pociągania go do odpowiedzialności” – mówi pastor Nick Vujicic. „Kiedy patrzymy na nasz kraj, pastorzy młodzieżowi są często postrzegani jako niańki. Nigdy nie zostałbym członkiem 95% kościołów, do których wszedłem, ponieważ są one bardziej miejscami spotkań towarzyskich niż miejscami kultu” – dodał.

Zmiana kulturowa w zachodnich kościołach

Urodzony w Australii ewangelista zwrócił uwagę na zmianę kulturową, która miała miejsce w zachodnich kościołach w pierwszej dekadzie XXI wieku. W tamtych czasach większy nacisk kładziono na rozrywkę, aby przyciągnąć uwagę młodszych grup docelowych.

„Wiele zachodnich kościołów w USA zmieniło swoje podejście, rozwodniło ewangelię i wprowadziło więcej rozrywki, zabawy i interakcji. Przeszli od mięsa do mleka” – powiedział.

Słaby pokarm duchowy



Nick Vujicic kontynuuje: „Poprzednie kazania dotyczyły zachowania celibatu aż do ślubu. Obecnie w 95% kościołów już się tego nie naucza. Zamiast tego mamy pokolenie Z, które przeklina, używa wulgaryzmów, żyje rozwiązle – i wszyscy o tym wiedzą, ale nikt nie domaga się odpowiedzialności”.

Vujicic wskazał na konsekwencje tego rozwoju: „Brak odpowiedzialności i duchowego pożywienia oznacza, że wychowujemy pokolenie »dzieci«, które są niespokojne i łatwo popadają w depresję”.

Wyzwania pokolenia Z

Wskazał również na wyzwania stojące przed dzisiejszą młodzieżą, takie jak uzależnienie od technologii. „Młodzi ludzie spędzają średnio siedem i pół godziny dziennie przed ekranem”. Do tego dochodzi wykorzystywanie seksualne i aborcja wraz z ich konsekwencjami.

„Wielu nastolatków robi sobie dziś niestosowne zdjęcia”, podsumowuje Nick Vujicic i ubolewa nad dużą liczbą dzieci, które doświadczyły przemocy seksualnej przed ukończeniem 17 roku życia.

„Spośród 25 milionów aborcji w tym kraju, wiele zostało przeprowadzonych przez kobiety, które regularnie chodziły do kościoła. Nie mówi się o związanym z tym zespole stresu pourazowego” – dodał.

Widzi on rozwiązanie dla kościoła w powrocie do podstaw wiary: pokuty, odpowiedzialności i jedności. Ostrzegł, że kościół, który nie jest gotowy na pokutę, ryzykuje utratę duchowego autorytetu i Bożej ochrony.

„Musimy pokutować”

„Pierwszą rzeczą, jaką zrobił Jezus, było przewrócenie stołów i trzaśnięcie biczem, aby skorygować kościół. A ostatnią rzeczą, jakiej chciał Jezus, było to, abyśmy modlili się o bycie jednością” – powiedział.

Nick Vujicic wypuścił w zeszłym miesiącu film dokumentalny „Arise Warriors”, który ma na celu przynieść nadzieję i uzdrowienie rdzennym społecznościom w USA. „To przesłanie dla nas wszystkich” – mówi. „Wezwanie do pamiętania o zapomnianych, do pokuty i bycia rękami i stopami Jezusa. Pole misyjne nie zawsze znajduje się po drugiej stronie oceanu. Czasami jest tuż za naszymi drzwiami. Bóg wzywa nas, byśmy powstali i odpowiedzieli na to wezwanie”.

Autor: Milton Quintanilla / Daniel Gerber

Za: Livenet