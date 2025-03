Współzałożyciel Wikipedii: „Myliłem się” i zostaje chrześcijaninem

Współzałożyciel Wikipedii, Larry Sanger, który przez wiele lat był sceptykiem, niepewnym swojego stanowiska w kwestii Boga i wiary, obecnie otwarcie przyznaje się do bycia chrześcijaninem.„Nadszedł czas, abym w pełni i publicznie wyznał, że jestem chrześcijaninem” – napisał w poście na blogu z 5 lutego, podkreślając, że nadszedł moment, aby podzielić się swoim świadectwem.

Jego historia przyciąga uwagę wielu osób, zwłaszcza biorąc pod uwagę głęboki wpływ, jaki filozof i twórca stron internetowych wywarł na kulturę.

Sanger w rozmowie z CBN News przyznał, że jego sceptycyzm sięga dzieciństwa i był wynikiem niepewności wobec wszystkich religii. Mimo tej powściągliwości, próbował nawiązać kontakt z Siłą Wyższą.

„Nie modliłem się do Boga w tradycyjnym sensie, ale prowadziłem coś w rodzaju wewnętrznego dialogu” – wyjaśnił. „Czasami nawet pisałem do jakiejś niezwykle mądrej istoty, którą czasami nazywałem 'Bogiem’, nie dlatego, że wierzyłem, że to Bóg, ale aby uporządkować swoje myśli”.

Obecnie Sanger kieruje swoje myśli ku Panu, przyjmując pełnię chrześcijańskiej Ewangelii. Reakcja na jego nawrócenie była zaskakująco szybka, czego się nie spodziewał.

„Po prostu założyłem… „Założyłem, że wiele osób mniej lub bardziej o mnie zapomniało” – przyznał. „Nie jestem już tak często w wiadomościach”.

Mimo to ludzie zareagowali tłumnie, a Sanger określił tę reakcję jako „przytłaczająco pozytywną”. Co ciekawe, zauważył, że głośni ateiści milczeli na temat jego nawrócenia, które było długim procesem, wynikającym z intensywnego badania dowodów.

„Miałem wiele przeszkód na drodze do uwierzenia, że Bóg istnieje, a zwłaszcza że chrześcijański Bóg istnieje i że mogę być chrześcijaninem” – powiedział, dodając, że musiał porzucić założenia i ideologie sprzeczne z tymi światopoglądami, w tym przekonanie o kierowaniu się własnym interesem. „Kiedy miałem dzieci i ożeniłem się, pomyślałem: 'Cóż, umarłbym za tych ludzi’. Oczywiście, przedłożyłem ich interesy nad swoje”.

To przemyślenie podważyło jego ideologię stawiania siebie na pierwszym miejscu. Sanger zaczął być „bardzo rozczarowany” innymi niewierzącymi, zwłaszcza „szyderczymi sceptykami”.

„Byli tak obrzydliwi, że zacząłem zastanawiać się nad sobą i myśleć: 'Może to wpłynęło na mnie w sposób, z którego nie zdawałem sobie sprawy’” – powiedział.

Sanger został zmuszony do refleksji nad tym, czy świecka kultura, w którą był uwikłany, miała na niego wpływ, co sprawiło, że niewiara stała się bardziej akceptowalna.

Wszystko to doprowadziło go do głębszego zastanowienia się, przeczytania Biblii i zebrania dowodów. Znaczna część tego procesu rozpoczęła się w 2020 roku, tuż przed pandemią COVID-19. Nie był to jednak moment, w którym wszystko się wyjaśniło; raczej był to długotrwały proces.

„Był taki okres, w którym wiedziałem, że coś się zmienia, ale nie mogę tego przypisać do konkretnego momentu, w którym po prostu zdecydowałem, że teraz wierzę, że Bóg istnieje” – powiedział. „Jest taki moment, w którym powiedziałem: „OK, muszę przyznać, że to, co teraz robię, to modlitwa do Boga”, a także był moment, w którym modliłem się czymś w rodzaju Modlitwy Grzesznika po około dwóch miesiącach czytania Biblii”.

Był to wyjątkowy proces, który wymagał czasu, ponieważ Sanger nie był zaangażowany w teologiczne dyskusje ani intensywne głoszenie w swoim sercu.

„Na przykład nie byłem przekonany o swoim grzechu. Nikt nie głosił mi kazań” – powiedział. „Po prostu czytałem Biblię. „Po prostu czytałem Biblię. To wymaga czasu… ponieważ wiąże się z całkowitą zmianą światopoglądu”.

Podobnie jak wielu innych, Sanger miał wiele pytań podczas czytania Pisma Świętego i polegał na komentarzach i źródłach biblijnych, które pomogły mu w nawigacji i nauce. Studiując, ostatecznie doszedł do wniosku, że Pismo Święte jest prawdziwe, potwierdzone i możliwe do udowodnienia.

„Odpowiedzi są tam” – powiedział Sanger. „Biblia jest odporna na badania, co było dla mnie wielką niespodzianką. Myślałem, że to niemożliwe. Myliłem się”.

Sanger zauważył, że jego życie zmieniło się po nawróceniu, przyznając, że kiedyś był „trochę bardziej surowy” niż dzisiaj.

„Bardzo się zmieniłem” – powiedział.

Źródło: CBN News