Jak sprzeciwiłam się Dżihadowi – Esther Ahmad

Prawdziwa historia kobiety, która chciała zabijać niewiernych, a potem ryzykowała życiem, sama stając się niewierną.

Dramatyczna i wzruszająca historia szczerej wyznawczyni Islamu z Pakistanu, która pragnąc walczyć z niewiernymi sama staje się niewierną.

Opowieść o miłości, fanatyzmie, rygorystycznej i bezdusznej religijności oraz poszukiwaniu Prawdy.

Książka ta pozwoli poznać drogę wyjścia z okowów tradycji do miłości, którą Bóg objawił w Jezusie Chrystusie.

Jaką cenę można zapłacić za sprzeciwianie się dżihadowi?

Jak znaleźć ukojenie serca i wolność sumienia?

Niech świadectwo życia Esther stanie się inspiracją i otuchą dla czytelników.

Dane książki:

Stron: 250

Format: 14,5 x 20,5 cm

Oprawa: miękka

ISBN 9788364837647

Wydawca: CLC

Fragment

Odchodzę od okna, próbując zignorować hałas tłumu zebranego pod moim domem. Są jeszcze bardziej rozsierdzeni niż ostatnim razem, kiedy zburzyli nocny spokój naszej cichej i cieszącej się dobrą reputacją ulicy. Mają powód do gniewu. Po tym, co zrobiłam i kim się stałam, to jedynie kwestia czasu nim ich gniew zamieni się w furię.

Stoję w przedsionku, mam zamknięte oczy, ale wciąż widzę ich postacie skąpane w pomarańczowym blasku latarni ulicznej. Młodzi mężczyźni z wykrzywionymi w gniewie ustami i wzniesionymi pięściami. Kobiety z ukrytymi za burkami twarzami, wychylające się z okien sąsiednich domów. Starcy przyglądający się z boku – ich oczy utkwione w człowieku w samym środku tego zbiorowiska. To on miał największą władzę.

Mój ojciec.

Wydycham powietrze i jeszcze mocniej próbuję uspokoić myśli. Poszczególne okrzyki „Allahu Akbar!” [arab. Allah jest wielki!] i „Dajcie ją!” nakładają się na siebie i zlewają w jedną całość w mojej głowie.

O AUTORACH

Esther Ahmad uciekła z rodzinnego Pakistanu z powodu zagrażających jej życiu prześladowań. Razem z mężem i córką przez osiem lat przebywali w Malezji jako uchodźcy. Dziś mieszkają na południu USA. Esther dzieli się swoim świadectwem przemawiając w kościołach i wszędzie tam, gdzie zostanie zaproszona.

Craig Borlase jest autorem książek, które znalazły się na liście bestsellerów w New York Times. W ciągu ostatnich dwóch dekad napisał 50 książek. Wraz z żoną i czworgiem dzieci mieszka w pewnej angielskiej wiosce.