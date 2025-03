Aktor Chris Pratt chce być wierny Jezusowi

Chris Pratt stał się bohaterem wielu ról, zdobywając serca widzów swoim humorem. Jednak jego najważniejsza misja wykracza poza aktorstwo. Wyraża swoje zaangażowanie w wiarę w Jezusa, podkreślając, że jest gotów stanąć w jej obronie, niezależnie od potencjalnych konsekwencji. Pratt pragnie wychować czwórkę swoich dzieci w duchu silnego zrozumienia swojej wiary w Jezusa oraz znaczenia modlitwy, łaski i miłości w relacji z Bogiem. Wierzy, że jego wiara nie powinna być ukrywana.

Podróż wiary Pratta jest związana z osobistymi doświadczeniami, w tym chwilami desperacji, które ujawniły Bożą interwencję w jego życiu. Choć zawsze wierzył w Boga, zmagał się z zaangażowaniem i powracał do starych nawyków. Wspomina, jak przez całe życie składał Bogu obietnice przy kościelnych ołtarzach, których czasami nie dotrzymywał. Ważnym punktem zwrotnym były narodziny jego syna, Jacka, który urodził się przedwcześnie. To wydarzenie skłoniło Pratta do intensywnej modlitwy o jego przetrwanie, umacniając jego wiarę i zaangażowanie w wykorzystanie swojej platformy dla Boga.

Od tego czasu Pratt otwarcie dzieli się swoimi przekonaniami, choć przyznaje się do swoich niedoskonałości. Jego celem jest inspirowanie innych wierzących do wyrażania swojej wiary i dotarcia do tych, którzy nie znają Boga. Znalazł inspirację w podcastie „Biblia w rok” w aplikacji Hallow, który pomógł mu bardziej zaangażować się w Pismo Święte. Wierzy, że słuchanie Biblii zmieniło jego zrozumienie i pogłębiło jego wiarę.

Podczas Wielkiego Postu współpracuje z Jonathanem Roumie i Markiem Wahlbergiem, aby zachęcić wierzących do poprawy ich życia duchowego. Dołączył do wyzwania Pray40, aby pomóc innym połączyć się z Bogiem poprzez modlitwy i refleksje. Pratt jest także fanem serialu „The Chosen”, opowiadającego o życiu Jezusa, który chętnie ogląda ze swoim synem.

Pratt jest zmotywowany do tworzenia podnoszących na duchu mediów, ponieważ obawia się wyzwań kulturowych, przed którymi staną jego dzieci. Jest świadomy niepokojów i kwestii zdrowia psychicznego dotykających dzisiejszą młodzież i uważa, że konieczne jest wypełnienie przestrzeni cyfrowej pozytywnymi treściami. Przyznaje, że technologia może być zarówno wyzwaniem, jak i rozwiązaniem.

Pomimo zwiększonej widoczności Pratt spotyka się z krytyką zarówno ze strony świeckich odbiorców, jak i niektórych chrześcijan. Kiedy jest krytykowany, odwołuje się do Księgi Przysłów, podkreślając, że nie angażuje się w kłótnie online. Uważa, że wiele negatywnych opinii w sieci jest nieistotnych. Zamiast tego wybiera modlitwę za tych, którzy go krytykują, i koncentruje się na swojej misji oraz rodzinie.

Pratt zdaje sobie sprawę z trudności bycia chrześcijaninem w Hollywood, ale pozostaje oddany swojej wierze. Wierzy, że ważne jest, aby być światłem w świecie i priorytetowo traktować rozmowę o Jezusie. Rozumie, że jego podróż może nie być łatwa, ale czuje się powołany do dzielenia się swoją wiarą i stawiania czoła nadchodzącym wyzwaniom.

Źródło opr. Christian Post