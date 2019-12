Narodzenie w stajni: Dlaczego Jezus przyszedł na świat w taki sposób?

Chrześcijanie wierzą, że Jezus, Syn Boga w najprostszy sposób stał się człowiekiem. Na pamiątkę tego, świętują Boże Narodzenie. Dlaczego jednak Jezus, urodził się w takich niegodnych warunkach?

W dzisiejszych czasach ze Świętami Narodzenia Jezusa idą w parze świece, wiele świateł, imprezy, prezenty i rarytasy – to wszystko sprawia, że zapominamy, iż narodziny Jezusa były całkiem zwyczajne, podejrzanie normalne. Nowonarodzony Jezus leżał w żłobie, ponieważ Jego rodzice byli w drodze i nie znaleźli żadnego innego noclegu.

Jezus nie spełnił oczekiwań

Wielu Żydów z czasów Jezusa czekało na Zbawiciela, którego nazywano Mesjaszem. Wierzyli, że poprowadzi On lud izraelski ku wolności i nowej wielkości. Jezus jednak nie spełnił tych oczekiwań. Nie wywodził się z rządzącej lub religijnej klasy przywódczej, lecz był Synem zwykłego cieśli. Dopiero na krótko przed śmiercią, przy przesłuchaniu przez Rzymian, Jezus mówił o swoim powołaniu «Króla Żydowskiego». Mówił, że Jego królestwa nie można sobie wyobrażać tak jak królestwa stworzonego przez człowieka, lecz że funkcjonuje ono według innych reguł.

Pasterze dowiadują się jako pierwsi

O narodzinach Jezusa poinformowano najpierw tych, którzy nie należeli do ważnych w kraju: czyli grupę pasterzy. W trakcie ich pracy, podczas nocnej warty przy trzodzie, Anioł opowiedział im o narodzinach Jezusa. Ten Anioł opisał okoliczności w jakich Jezus przyszedł na świat: «A to będzie znakiem dla was: Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie.» (Ewangelia wg św. Łukasza, rozdz. 2,12)

Ale w czym pomagają te wskazówki? Które niemowlę nie ma pieluszki? Ok., to ze żłobem, to wykracza poza normę. Poza tym, prawdopodobnie pasterze przeszukiwali wytworniejsze domy w Betlejem a nie szukali Jezusa w stajni.

Nieudany event

Dlaczego anioł poinformował o narodzinach Syna Bożego w taki sposób? Abstrahując od kamer, prasy czy relacji na żywo w internecie, jakie znamy w dzisiejszym świecie, wówczas można było zastosować bardziej odpowiednie kanały i lepsze sposoby powielania informacji. Anioł mógł obwieścić narodzenie Jezusa np.: na Wzgórzu Świątynnym w Jeruzalem, najlepiej podczas dużego święta w którym biorą udział tysiące ludzi, lub arcykapłanom podczas zgromadzenia, czyli religijnym przywódcom, którzy ze względu na pełnione funkcje byli za takie sprawy odpowiedzialni. Albo czemu nie rzymskim okupantom, realnie sprawującym władzę?

Nie. Zamiast tego, jako pierwsi o narodzinach dowiadują się nie zbyt poważani pasterze. Było to tak, jak gdyby dziś anioła spotkali robotnicy przy budowie drogi, lub ludzie podczas wywożenia śmieci czy ekipa sprzątająca podczas sprzątania.

Jezus był całkiem zwykłym człowiekiem

Paweł, jeden z pierwszych chrześcijańskich nauczycieli napisał o Jezusie: „On to istniejąc w postaci bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi.» (List do Filipian, Rozdział 2,6-7)

Jezus poprzez swoje życie, od narodzin do śmierci, wyjaśniał, że najważniejsza i najpotężniejsza jest miłość; oraz: miłość nie szuka swoich zalet i efektownych inscenizacji. Z miłość do innych rezygnuje ze wszystkiego: w przypadku Jezusa, rezygnuje ze wszystkiego, co na pierwszy rzut oka, przy Jego pojawieniu się wskazywałoby na «boskość».

Jezus jako przyjaciel

Nie wierzcie nikomu, także chrześcijanom, że aby być przyjacielem Jezusa, trzeba być kimś wyjątkowym lub robić coś niezwykłego. Jego życie pokazuje, że otaczał się zwykłymi i mało poważanymi ludźmi. Z nimi spędzał najwięcej czasu. To jest najważniejsze przesłanie Świąt Bożego Narodzenia.

Autor: Norbert Abt

Źródło: Jesus.ch

Tłum.: Joanna Skonieczna