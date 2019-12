Gdyby Jezus był dzisiaj na ziemi, czy jako Żyd miałby zakaz wstępu do Betlejem?

Sezon Świąt Narodzenia Jezusa w pełni, a ludzie z całego świata chcą wiedzieć, kim jest Jezus i dlaczego się urodził.

Choć Biblia wyraźnie wskazuje, że Jezus był Żydem z Judei, niektórzy sądzą, że faktycznie był Palestyńczykiem.

Wcześniej w tym miesiącu, w mieście Birzeit na północ od Ramallah, Autonomia Palestyńska zorganizowała bożonarodzeniowe obchody, podczas których chwalono Jezusa jako „wojownika palestyńskiej partyzantki”.

„Boże Narodzenie to palestyńskie święto narodowe, a Jezus był wojownikiem palestyńskiej partyzantki, występującym przeciwko niesprawiedliwości, wzywającym mieszkańców Birzeit do wsparcia swojego miasta” – powiedział premier Autonomii Palestyńskiej, dr Mohammad Shtayyeh, zwracając się do uczestników obchodów.

„Chrześcijanie są solą tej ziemi i muszą trzymać się swojej ziemi, a my współdziałamy z nimi dla wolności od okupacji i po to, by ją zakończyć”.

Laurie Cardoza-Moore, liderka ewangelikalna i założycielka Proclaiming Justice to the Nations (PJTN) uważa, że koncepcja palestyńskiego pochodzeniu Jezusa jest nie tylko zła, ale antysemicka.

„Mówienie, że Jezus był Palestyńczykiem, jest głęboko zakorzenione w globalnym ruchu antysemickim, mającym na celu ograbienie chrześcijan z ich prawdziwego, hebrajskiego dziedzictwa, i sprzymierzenie Kościoła z radykalnymi grupami terrorystycznymi, które dążą do unicestwienia Państwa Żydowskiego” – powiedziała w oświadczeniu Cardoza-Moore.

Założycielka PJTN twierdzi, że chrześcijanie, którzy promują koncepcję, iż Jezus był Palestyńczykiem, potencjalnie narażają Żydów na gwałtowne ataki i terroryzm.

„Przez niesłuszne degradowanie narodu żydowskiego do poziomu religijnego braku znaczenia i potępienia, ci nieodpowiedzialni głosiciele nienawiści narażają Żydów na niebezpieczeństwo” – oznajmiła. „Fikcyjne pojęcie, że Jezus był Palestyńczykiem, to nieślubne dziecko palestyńskich terrorystów i teologów zastąpienia, które ostatecznie może doprowadzić do gwałtownych ataków na Żydów na całym świecie”.

Cardoza-Moore uważa, że gdyby Jezus żył dzisiaj na świecie, nie miałby nawet wstępu na terytoria palestyńskie.

„Na wjazdach do Betlejem widać duże, czerwone napisy, głoszące, że dla Izraelczyków to obszar zamknięty. Gdyby Jezus dzisiaj żył, zostałby nazwany żydowskim osadnikiem i nie miałby wstępu do Betlejem” – powiedziała.

PJTN to organizacja non-profit, która promuje chrześcijański syjonizm poprzez media, wydarzenia i dialog między chrześcijanami i Żydami.

Autor: Emily Jones

Źródło: CBN News