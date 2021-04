Wielkanocne przesłanie Dr J. Dobsona: „Spójrzcie na zmartwychwstałego Chrystusa”

„Do tych z was, którzy jesteście w tej chwili przytłoczeni troskami życia i obarczeni ciężarem świata w tym czasie niepewności, wzywam was, spójrzcie na zmartwychwstałego Chrystusa” – dr James Dobson.

Żyjemy w surrealistycznych czasach – oto chwila w historii, gdy Ameryka i państwa na całym świecie są zamknięte. Rodzinom każe się pozostać w domu, a wiele miejsc pracy zamknęło drzwi. Ludzie są przestraszeni i zaniepokojeni, co może stać się dalej. Jednak dla chrześcijan jest wielka nadzieja!

Ponad 2.000 lat temu, Bóg Ojciec posłał swego jedynego Syna, by na okrutnym krzyżu Golgoty poniósł grzechy całej ludzkości. Życie, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa przewyższają życiowe okoliczności i stanowią historyczny znacznik, który leży w centrum wszystkiego, w co wierzymy. Podczas swojej ziemskiej służby, Jezus chodził drogami Galilei, głosząc przesłanie nawrócenia i czyniąc cuda. Ludzie rozpaczliwie pragnęli dotknąć choćby skraju jego płaszcza. Gromadzili się w małych i większych grupach, by słuchać Jego słów, a Jezus z otwartymi ramionami przyjmował małe dzieci, poborców podatkowych, chorych, ciekawskich i przestępców.

Gdy zbliżył się czas sądu i ukrzyżowania Jezusa, uczniowie byli przestraszeni i zdezorientowani. Czy to naprawdę cel, dla którego przyszedł Mesjasz? Przyszłość wyglądała ponuro i przerażająco.

Wielu z nas przeżywa dzisiaj własne obawy. Mierzymy się z pandemią, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. Choć ostatnie raporty informacyjne ukazują potencjalne światło na końcu przysłowiowego tunelu, nadal nie ma odpowiedzi na wiele pytań o tę chorobę. Czy zobaczymy jeszcze członków rodziny lub przyjaciół, którzy zarazili się koronawirusem? Kiedy do naszego życia wróci poczucie normalności?

Gdy matka Jezusa i uczniowie patrzyli na Jego okrutne cierpienie na krzyżu, mogę sobie tylko wyobrazić, że oni też przeżywali fale strachu i niepewności. Jednak za ciemnością, jaka przysłaniała ich niebo, Bóg wypełniał swój plan odkupienia. A trzy dni później, światło zwyciężyło ciemność, a nadzieja pokonała lęk, gdy Jezus powstał z martwych! Przeskakując w czasie do dnia dzisiejszego, Bóg nadal zasiada na swoim tronie, przeplatając przez nasze życie nici swego odkupienia. On cię kocha i ma plan dla twojego życia.

Oto wspaniałość Wielkanocy – te same dłonie, które zostały przebite przez nasz bunt, teraz sięgają ku nam ze współczuciem i wybaczeniem.

Bóg posłał swego Syna, by Ten stał się jednym z nas i zrobił za nas to, czego sami nie mogliśmy zrobić. Prawdziwie możemy powiedzieć za prorokiem Izajaszem: „Lecz On został przebity za nasze przestępstwa, zgnieciony za nasze winy, spadła na Niego kara w imię naszego pokoju, a Jego ranami zostaliśmy uleczeni” (Iz 53:5).

Do tych z was, którzy jesteście w tej chwili przytłoczeni troskami życia i obarczeni ciężarem świata w tym czasie niepewności, wzywam was, spójrzcie na zmartwychwstałego Chrystusa. On jest naszą wieczną nadzieją! Niech Jego łaska i pokój otacza was i waszych bliskich, nie tylko w niedzielę Wielkanocną, ale każdego dnia roku.

Dr James Dobson to słynny psycholog, lider chrześcijański oraz założyciel i prezes Dr James Dobson Family Institute (JDFI), organizacji poświęconej zachowaniu biblijnych ustanowień małżeństwa i rodziny przez zachęcanie, inspirowanie, wspieranie i prowadzenie rodziców i dzieci w budowaniu swojego życia na Słowie Bożym. Misją JDFI kieruje spuścizna dr James’a Dobsona, by służyć rodzinom przez audycje, nagrania video, artykuły, szkolenia dla liderów i orędownictwo polityczne, aby wyposażyć następne pokolenie rodzin do mocnego trwania przy odpowiedziach na najtrudniejsze, życiowe pytania.



Autor: Dr James Dobson

Źródło: CBN News

Artykuł pierwotnie był opublikowany w serwisie 12 IV 2020 roku.

Inne

Wielkanoc w Jerozolimie będzie nietypowa, przesłanie Ewangelii pozostaje takie samo