Mężczyzna planował atak terrorystyczny na chrześcijańską mówczynię

Pewien mężczyzna przyznał się do planowania ataku terrorystycznego na chrześcijańską mówczynię, przemawiającą na Speaker’s Corner w londyńskim Hyde Parku.

21-letni Edward Little z Brighton przyznał się do spisku na Hatun Tash w czasie przesłuchania przed londyńskim sądem Old Bailey, w którym uczestniczył z więzienia HMP Belmarsh za pośrednictwem połączenia video.

Little został aresztowany 23 września 2022 roku, gdy jechał taksówką do Londynu. Znaleziono przy nim 5 tysięcy funtów, paszport i dwa telefony.

Hatun Tash jest dyrektorką służby Defend Christ Critique Islam (DCCI) i regularną mówczynią na Speaker’s Corner (Róg Mówców), gdzie często mówi o muzułmańskiej wierze.

Przypuszcza się, że Little zamierzał wykorzystać posiadane 5 tysięcy funtów na zakup broni palnej do ataku na Tash i jej zespół kamerzystów, łącznie ze wszystkimi znajdującymi się w pobliżu policjantami lub żołnierzami.

Przyznał się do winy

Początkowo Little zaprzeczył przygotowywaniu aktów terroryzmu, jednak w ostatni piątek zmienił zeznanie i przyznał się do winy.

„Cieszę się, że policja była w stanie działać i powstrzymała pana Little, zanim skrzywdził mnie i ludzi wokół” – powiedziała Tash. „Wszyscy w Wielkiej Brytanii powinni być zaniepokojeni”.

„Powinnam mieć możliwość korzystania ze swojego prawa do głoszenia ewangelii i krytykowania islamu lub czegokolwiek innego, z czym się nie zgadzam, szczególnie na Speaker’s Corner, siedziby wolności słowa” – dodała.

Andrea Williams, dyrektor naczelna Christian Legal Centre, które wpiera Tash, powiedziała: „Dla wielu będzie zaskoczeniem, że nawet tu, w Wielkiej Brytanii, jest tyle zagrożeń dla tych, którzy ośmielają się podważać islam. Lecz jak podkreśla ten przypadek, taka jest rzeczywistość, a chrześcijanie często odczuwają impet tej wrogości”.

W zeszłym roku Tash otrzymała od londyńskiej policji przeprosiny i 10 tysięcy funtów w ramach rekompensaty i pokrycia kosztów po dwukrotnym, niesłusznym aresztowaniu na Speaker’s Corner. W 2021 roku, również w tym samym miejscu została dźgnięta nożem. Sprawcy nie złapano.

Autor: zespół Christian Today

Źródło: Christian Today