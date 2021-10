Lauren Daigle – Look Up Child

Amerykańska piosenkarka i autorka tekstów muzyki chrześcijańskiej Lauren Daigle w 2018 roku wydała swój trzeci studyjny album „Look Up Child – 2018″. Album został wydany 7 września przez wytwórnię Centricity Music oraz otrzymał nagrodę Grammy za najlepszy album współczesnej muzyki chrześcijańskiej podczas rozdania nagród Grammy 2019. Album ten cieszy się ogromną popularnością, spędził aż czterdzieści cztery tygodnie w No. 1 na liście Christian Albums.

Lauren Daigle o albumie Look Up Child

Wokalistka w wywiadzie dla Jima Askera z Billboard powiedziała: „Nie boję się śpiewać o mojej wierze. Myślę, że to wyraża szczerość, a ludzie widzą autentyczność. Więcej ludzi będzie odnosiło się do mojej muzyki, jeśli jest szczera. W ten sposób docierasz do ludzi, którzy wcześniej nie czuli, że [chrześcijański gatunek] jest ich domem. Chcę, żeby to był taki zapis radości, taki zapis nadziei, żeby ludzie znów doświadczyli dziecięcego podobieństwa. Musiałam pamiętać, kim byłam jako dziecko. Chcę, żeby ludzie zastanowili się. Niewinność mojego dzieciństwa… jak znów widzę siebie tymi oczami? Jak mogę znów siebie tak kochać? Gdzie jest ta radość? Gdzie jest ta nadzieja?”.

Kim jest Lauren Daigle?

Lauren Daigle to dwukrotna zdobywczyni nagrody Grammy oraz siedmiokrotna zdobywczyni nagrody Billboard Music Award, czterokrotna zdobywczyni nagrody American Music Award. Jej platynowy debiutancki album „How Can It Be” wyprodukował trzy piosenki: „First”, „O’Lord” i nominowany do nagrody Grammy „Trust in You”. W 2018 roku Daigle założyła fundację Price Fund, której celem jest pomoc potrzebującym poprzez inicjatywy społecznościowe. Price Fund współpracowała z Ellis Marsalis Center, Young Audiences of Louisiana Charter School, Roots of Music, Kid Smart i The New Orleans Center for Creative Arts.

Look Up Child

Ten album przyniósł Lauren Daigle drugą nagrodę Grammy, zadebiutował na No.3, na liście Billboard Top 200 Album. Zawierał jej potrójny platynowy przebój „You Say”, był on najdłużej emitowanym numerem na liście przebojów. Album wyprodukował również platynowy singiel „Rescue” oraz złote single „Still Rolling Stones”. Lauren Daigle ma wielką umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością, co pomogło jej bardzo w staniu się najszybciej sprzedającym się nowym artystą w swoim gatunku muzycznym. Zgromadziła miliard streamów na całym świecie, a jej sprzedaż króluje w takich krajach jak Australia, Niemcy, Anglia, Francja, Kanada oraz Stany Zjednoczone.

