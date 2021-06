Karyn Williams – Only You

„Only You” jest pierwszym albumem studyjnym Karyn Williams. Wytwórnia Inpop Records wydała album 28 sierpnia 2012 roku. Album został przyjęty z wielkim aplauzem pośród zwolenników dynamicznego sopranowego głosu Karyn.

Prezentacja muzyczna wybranych utworów będzie miała miejsce 10 VI 2021, o godz. 11.00 i 20.00.

Jak przyjął się album „Only You”?

Recenzja CCM to trzy gwiazdki a Grace S. Aspinwall mówi: „Jej silny wokal i pisanie piosenek przenoszą jej debiut na wyżyny”. Z kolei Barry Westman z Worship Leader daje trzy i pół gwiazdki i tak opisuje album:” Karyn Williams wkracza na scenę muzyczną z 11-piosenkową kolekcją oryginalnych kompozycji i współautorów, które podkreślają jej dynamiczny sopranowy głos.” Natomiast James Christopher Monger od ALLMusic stwierdza: „Williams „udaje jej się znaleźć własny dźwięk. Jest zbudowany wokół jej gładkiego, prawie wrażliwego wokalu, dostarczającego mocnych tekstów, które są mocno zakorzenione w jej wierze.” The Phanthom Tollbooth opisuje: „Jest wiele na drodze do pocieszenia i zachęty, które można znaleźć, ponieważ Williams konsekwentnie przedstawia Boga jako odpowiedź na naszą wielką potrzebę”

Kim jest Karyn Williams?

Tak naprawdę nazywa się Karyn Kristyne Williams-White, urodziła się 28 lipca 1979 roku. Karyn jest amerykańskim muzykiem chrześcijańskim. W roku 2011 wydała rozszerzoną wersję „Wake Up” a pierwszy album wokalistki „Only You” został wydany przez wytwórnię Inpop Records w 2012 roku.

Lata młodzieńcze

Karyn Williams urodziła się w Winter Park na Florydziem jako dziecko Pata i Jill Williams. Karyn jest siostrą czternaścioro adoptowanego rodzeństwa, przez co dorastała, w bardzo liczebnej rodzinie ucząc się wartości chrześcijańskich. Williams uzyskała tytuł licencjata na University of Florida w kierunku dziennikarstwa radiowego, a w 2007 roku przeprowadziła się do Nashville w stanie Tennessee, by kontynuować rozpoczętą już wcześniej karierę muzyczną. Prywatnie jest żoną Briana White’a producenta muzycznego oraz autora piosenek.

Źródło pomocnicze: wikipedia.org

