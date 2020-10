Josh Baldwin i premiera albumu „Evidence”

2 października Josh Baldwin, nominowany do nagrody Dove piosenkarz i autor tekstów, wydał wyczekiwany album “Evidence“. Płytę wyprodukowali Ed Cash z We The Kingdom i David Leonard, Brad King i Seth Talley z The Creak Music. W każdym z 11 utworów widać jak dotąd najbardziej autentyczną ekspresję artystyczną Baldwina, zarówno pod względem tekstu, jak i dźwięku.

Na nowej płycie usłyszymy m.in. banjo i harmonijkę ustną. To nawiązanie do korzeni Baldwina i Karoliny Północnej, z której pochodzi. Utwory utrzymane są w zróżnicowanej atmosferze, od dźwięków country, aż po hymny uwielbieniowe. W pracy nad tekstami pomogli m.in. Brian Johnson z Bethel Music, Ben Hastings z Hillsong UNITED, Steffany Gretzinger, Leslie Jordan z All Sons & Daughters i Ethan Hulse. Poprzez “Evidence“ Baldwin celebruje swoją tożsamość w Chrystusie.

Evidence

– Przez cały czas mojej relacji z Bogiem widziałem Jego wierność i dobro w swoim życiu. Teraz jednak zaczynam wreszcie coraz lepiej rozumieć, kim jestem w Nim – powiedział Josh Baldwin. – Zauważyłem to dopiero, kiedy wszystkie piosenki z tej płyty były gotowe. To jest właśnie główny temat: radość z mojej tożsamości nowego stworzenia w Bogu i z podążania za Jego sercem.

– Myślę, że temat ten wkrada się też do sfery dźwiękowej – dodał. – Ta muzyka to naturalne przedłużenie tego, kim jestem i co mnie kształtowało. W żadnej innej z moich płyt nie widać aż tak wyraźnie moich korzeni. Czuję, że nareszcie w pełni pokazuję, kim jestem jako artysta.

Tytułowa piosenka z albumu jest obecnie w pierwszej dwudziestce na listach przebojów Christian Airplay i Christian AC Monitored. Utwór wychwala nieprzerwaną miłość Boga do każdego pokolenia. Inny singiel z albumu, “Into The Wild“, to pełna radości deklaracja, że podczas przygody z Bogiem “życie zaczyna się od odpuszczenia“. “Best Friends“, refleksyjna ballada w stylu country, to wyraz tęsknoty za Bogiem, a nie za tym, co daje świat. Usłyszymy też “Safe In Your Arms“. To duet z Kalley, piosenkarką i autorką tekstów z Bether Music, będący jednocześnie delikatnym, akustycznym zakończeniem składanki.

Na płycie znajdziemy

Jako ceniony lider uwielbieniowy Josh Baldwin wypełnił “Evidence“ wieloma momentami poddania się. Na płycie znajdziemy m.in. studyjne nagranie “My Hands Are Open“, utworu, który znalazł się na bestsellerowej płycie Bethel Music “Revival’s In The Air“. Usłyszymy również “My King Forever“, piosenkę z płyty Baldwina “Live At Church“. Nie zabraknie jednak też nowych singli, jak np. “Mighty God“ i “No Limit“.

– Jestem liderem uwielbieniowym i czuję pragnienie pisania piosenek, które zbliżą ludzi do siebie, aby wspólnie skupili się na Jezusie. Chciałbym jednak, aby utwory te zachęcały ludzi również do osobistego, intymnego czasu z Bogiem – powiedział Baldwin. – Modlę się, aby ta muzyka dotarła do ludzi tam, gdzie akurat są. Chciałbym, żeby zapytali: “Jak wygląda moja historia z Bogiem? Co On dla mnie zrobił?“.

Bethel Music

Josh Baldwin od 2014 r. jest członkiem znanego na całym świecie Bethel Music. Grupa nominowanana była do nagrody Grammy i zdobyła już 11 nagród Dove. W 2017 r. muzyk wydał swój pierwszy solowy album, “The War Is Over“, który stał się bestsellerem. Jego piosenka “Stand In Your Love“ znalazła się w pierwszej dziesiątce na liście Christian Airplay Songs w 2019 r. Dzięki temu Baldwin został nominowany do nagrody GMA Dove w prestiżowej kategorii Nowy Artysta Roku. Tej wiosny muzyk też wydał epkę “Live At Church“. Znalazł się na niej m.in. jego popularny singiel “Let The Redeemed“. Na płycie usłyszeć też można świeżą interpretację klasyka Hillsong UNITED, “Came To My Rescue“, pełen spontaniczności utwór “All I Really Want“ i inne.

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat

Inne płyty o których pisaliśmy, np:

Premiera wyczekiwanego albumu Zacha Williamsa „Rescue Story”