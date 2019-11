Premiera wyczekiwanego albumu Zacha Williamsa „Rescue Story”

Niedawno odbyła się premiera długo wyczekiwanego albumu „Rescue Story” autorstwa wielokrotnie nagradzanego artysty, Zacha Williamsa. Kilka dni temu muzyk wybrał się w trasę koncertową towarzyszącą jego nowej płycie. Odwiedzi 21 miast, a zaczął od Syracuse w stanie Nowy Jork.

Dziesięć piosenek składających się na nowy album wyprodukował Jonathan Smith. Utwory odnoszą się do ostatnich 20 lat życia Williamsa, do sytuacji, w których muzyk nawet nie zdawał sobie sprawy z działań Boga.

– Teraz widzę, że On składał te wszystkie małe rzeczy w całość i pozwalał mi przeżywać te chwile, abym któregoś dnia mógł to opisać – mówił Williams. – „Rescue Story” [Opowieść o ratunku] to odpowiedni tytuł dla tej składanki.

Choć Williams pisze teksty i gra na gitarze od ponad 20 lat, to właśnie moment oddania życia Jezusowi był dla niego przełomowy. Wiedział, że znalazł swoje powołanie. Teraz patrzy na siebie jako na artystę, pisarza i wykonawcę w kompletnie odmieniony sposób.

– Mam dużo do powiedzenia na temat tego, przez co przeszedłem, nim znalazłem się w tym miejscu – stwierdził.

Niedawno Williams zaczął dużo mówić o swoim życiu, opowiadając jednocześnie o swoich nowych piosenkach i o fanach.

– Słucham ich historii, słucham, z czym się zmagają – mówił. – Tak samo wygląda to u mnie. Nie udaję, że wszystko jest u mnie w porządku, nie próbuję być lepszy, niż inni. Chciałem po prostu napisać album, który będzie prawdziwy i szczery. Myślę, że kiedy się tak robi, powstaje prawdziwe połączenie z muzyką.

Przed premierą „Rescue Story” odbyła się także kampania przedsprzedażowa, podczas której fani mieli możliwość pobrać za darmo pięć z dziesięciu piosenek z albumu: „Rescue Story”, „Walk With You”, „Heaven Help Me”, „Slave To Nothing” i „Baptized”. „Heaven Help Me” i „Walk With You” to dwie z piosenek, które Williams stworzył, myśląc o swojej przeszłości.

– Tyle razy byłem w złym miejscu i dokonywałem złych wyborów, a jednak Bóg zapewniał mi bezpieczeństwo – mówił.

Piosenka „There Was Jesus” skupia się na tej samej tematyce, ale jest dla Williamsa czymś niesamowitym także z innego względu – singiel ten zaśpiewał w duecie z Dolly Parton. Utwór ten jest drugim radiowym singlem z płyty.

„Rescue Story” to tytułowa piosenka albumu, która jednocześnie nakreśla jego tematykę. Zdobywa też coraz wyższe miejsca w rankingach, obecnie znajdując się na 7. w zestawieniu AC Indicator i na 10. w AC Monitored i Christian Airplay.

– W ciągu ostatnich kilku lat spotkałem wiele osób takich, jak ja sam. To ludzie, którzy zmagali się z nałogami, rakiem, myślami samobójczymi – wyjaśniał Williams. – Każdy z nas ma inną historię, ale wszystkie są niesamowite. To właśnie dla takich ludzi piszę, bo są tacy, jak ja. Jestem zwykłym facetem, który zmaga się z różnymi rzeczami, zupełnie jak wszyscy inni. Ludzie, którzy przychodzą na nasze koncerty, nie mają szansy podzielić się swoimi doświadczeniami na scenie. Myślę, że to dla mnie niesamowita okazja, aby pisać i śpiewać ich piosenki.

Podczas trasy koncertowej fani usłyszą nowe utwory, a także „Chain Breaker”, singiel Williamsa nominowany do nagrody GRAMMY, który znalazł się też na szczycie wielu list przebojów. Nie zabraknie również innych jego hitów. Williams wyruszył w trasę 10. października w towarzystwie Josha Baldwina z Bethel Music, a ostatni koncert zagra 10. listopada w Anderson w stanie Indiana.

– Kiedy oddałem życie Bogu, zauważyłem, że On nigdy mnie nie opuszczał, nawet w najgorszych momentach. Tytuł tego albumu bardzo do niego pasuje, bo każda z tych piosenek jest opowieścią o ratunku. Ratunek przychodzi, kiedy wszystko wisi na włosku. Moim ratunkiem był Jezus – zakończył Williams.

„Rescue Story” – lista utworów:

1. „Walk With You”

2. „Less Like Me”

3. „Rescue Story”

4. „Give Him Praise”

5. „Slave To Nothing”

6. „Under My Feet”

7. „There Was Jesus” (duet z Dolly Parton)

8. „Heaven Help Me”

9. „Baptized”

10. „Face To Face”

Autor: Jessie Clarks

Źródło: The Christian Beat