Indie: Chrześcijanie aresztowani na przyjęciu weselnym

27 marca w Azamgarh, w stanie Uttar Pradesh, aresztowano dziewięciu pastorów i świeżo poślubioną parę chrześcijan. Według świadków, pastor kościoła Assemblies of God urządził w swoim domu przyjęcie weselne dla swojej córki i zięcia. Jednak nacjonaliści hinduscy wezwali policję i wznieśli oskarżenie, że zgromadzenie weselne przedstawia strategiczny plan nawracania ludzi.

Choć pastor starał się wyjaśnić, że po prostu urządza przyjęcie weselne swej córce, władze zignorowały jego prośby i aresztowały go wraz z nowo poślubioną parą i ośmioma innymi, obecnymi na miejscu pastorami. W Uttar Pradesh została w listopadzie 2020 r. przyjęta ustawa zakazującą konwersje religijne poprzez „fałszywe przedstawienie religii, użycie siły, przymus, lub jakiekolwiek środki manipulujące”. Jest to jeden z dziewięciu stanów Indii, gdzie takie przepisy obowiązują. Niestety prawa te są nadużywane przez tych, którzy chcą, by Indie zostały krajem wyłącznie hinduskim. „Obecne dni w naszym regionie są dniami bardzo trudnymi” — skomentował pewien chrześcijański przywódca z Uttar Pradesh. „W ciągu ostatnich kilku miesięcy ponad 200 kościołów zostało zamkniętych, a 52 pastorów wraz z innymi chrześcijanami przebywa w więzieniach. Chrześcijanom coraz trudniej jest zgromadzić się na nabożeństwie.. I dzisiejszy incydent tylko potwierdza fakt, że chrześcijanie nie mogą już gromadzić się w jakimkolwiek celu”.

Wesprzyjmy w modlitwach wspomnianą świeżo poślubioną parę, wraz z dziewięcioma pastorami, którzy zostali uwięzieni pod fałszywym pretekstem. Módlmy się, by każdy z tych wierzących został oczyszczony z wszelkich postawionych im zarzutów. Wstawiajmy się również za hinduskimi nacjonalistami zamieszanymi w ten niedawny incydent – jak również za wszystkimi, którzy sprzeciwiają się chrześcijaństwu w tej części świata – w nadziei, że oni również uświadomią sobie prawdę Słowa Bożego i zwrócą się do Stwórcy w szczerej pokucie przez wiarę w Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Pomimo prześladowań, niech Ewangelia nadal rozprzestrzenia się w całym narodzie indyjskim.

Źródło: VOM Canada

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

