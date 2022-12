Indie: W stanie Karnataka karzą za zmianę religii

28 września stan Karnataka dołączył do innych indyjskich stanów, które uchwaliły prawa zabraniające konwersji z jednej religii na inną.

Oficjalnym celem „Ustawy o ochronie prawa do wolności religii” jest zapobieganie „nielegalnej konwersji z jednej religii na inną przez wprowadzenie w błąd, użycie siły, nadmierny wpływ, wymuszenie, zwabienie lub jakąkolwiek oszukańczą metodę”. Takie prawa często są nadużywane przeciwko mniejszościom religijnym w całych Indiach. Ustawę uchwaliła 15 września Rada Legislacyjna, mimo sprzeciwu członków opozycji, którzy w proteście wyszli z obrad. 28 września, ustawa otrzymała zgodę gubernatora i obecnie działa wstecz do 17 maja.

Chrześcijanie są zaniepokojeni

Chrześcijanie są zaniepokojeni, nazywając nowe prawo „drakońskim”. Każdy skazany za udział w „nielegalnej” konwersji ma być karany pięcioma latami więzienia, przedłużonymi do dziesięciu lat, jeśli czyn obejmuje konwersję osoby nieletniej. Prawo pozwala też każdemu związanemu z jakąś osobą na wniesienie skargi przeciwko niej, co otwiera drogę do dalszego nękania chrześcijan. Hinduscy nacjonaliści twierdzą, że grupy chrześcijańskie wykorzystują usługi społeczne, takie jak szkoły i szpitale, by nielegalnie nawracać hindusów.

Módlmy się, by liderzy chrześcijańscy z Karnataki, a także z innych indyjskich stanów, otrzymali Bożą mądrość i prowadzenie do działania w ramach powszechnie nadużywanych praw anty-konwersyjnych. Niech wierzący wykorzystują dane przez Boga okazje, by docierać z przesłaniem Ewangelii do innych ludzi nawet w obecnych, ryzykownych warunkach. Módlmy się, by władze w Indiach dążyły do harmonijnego współdziałania z członkami wszystkich społeczności religijnych.

Źródła: Deccan Herald, The Indian Express, Crux

za Głos Prześladowanych Chrześcijan

