Hillsong Young & Free i ich nowy album ALL OF MY BEST FRIENDS

Nominowana do nagrody Grammy grupa Hillsong Young & Free 28 sierpnia świętowała premierę swojej czwartej płyty „ALL OF MY BEST FRIENDS”. Nowa składanka jest następstwem ich albumu studyjnego z 2018 roku zatytułowanego „III”, który zapewnił zerpołowi ogromne uznanie. Na całym świecie streamowano go ponad 75 mln razy.

Płyta „ALL OF MY BEST FRIENDS” powstała w Sydney w Australii. Składa się z trzynastu utworów nagranych podczas występu na żywo i siedmiu nagranych w studiu. Wśród nich są piosenki wydane wcześniej w 2020 roku – “Uncomplicated”, “As I Am”, “World Outside Your Window”, “Lord Send Revival”, “Best Friends” i „Never Have I Ever”.

Melodie Mezieres-Wagner, Karina Savage, Alex Epa Iosefa, Jack McGrath i Laura Toggs z Young & Free opowiadali niedawno o nowej płycie. Szczegółowo opisali, co zainspirowało ich do jej stworzenia i jak zmieniało się ich brzmienie. Wyjawili też, jaki w ich zamierzeniu wpływ ma wywrzeć na ludziach album.

The Christian Beat (TCB): Tytuł nowej płyty to „ALL OF MY BEST FRIENDS” (z ang.: wszyscy moi najlepsi przyjaciele). Co oznacza?

Melodie Mezieres-Wagner: „ALL OF MY BEST FRIENDS” to projekt, który jest owocem współpracy, zjednoczenia i dążenia do wyrażania żywej, pełnej entuzjazmu pasji naszej grupy młodzieżowej. To uchwycenie tego uwalniającego uczucia związanego z odkrywaniem miłości Jezusa. Ta płyta to przypomnienie, że wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Jesteśmy lepszym odzwierciedleniem Jezusa, gdy podchodzimy do wiary z tą świadomością.

TCB: Powiedzcie coś więcej na temat „Best Friends”, głównej piosenki z nowej płyty. Skąd pomysł na ten utwór? Jakie jest jego najważniejsze przesłanie dla słuchaczy?

Karina Savage: Kiedy napisaliśmy „Best Friends”, mieliśmy już ponad 50 demo, które nasz zespół wspólnie stworzył. Szukaliśmy czegoś oryginalnego. Zaczęliśmy od kilku akordów i stwierdziliśmy, że napiszemy cięższą, punkrockową piosenkę, bo czemu nie? Nie sądziliśmy, że stanie się częścią albumu. Pierwszy pomysł na „Best Friends” miał Josh Grimmet i to właśnie był początek. Młodzi ludzie muszą radzić sobie z wieloma rzeczami, jeśli chodzi o media społecznościowe. Wiemy, że mają dość tego powierzchownego głodu prawdy. To zdecydowanie najważniejsze przesłanie – społeczeństwo często próbuje wciskać młodym ludziom różne rzeczy, ale najprawdziwsza prawda pochodzi od Boga.

TCB: Jakie znaczenie miała dla was możliwość nagrania piosenek do albumu na żywo podczas Obozu Letniego w Sydney? Jakie to było doświadczenie?

Alex Epa Iosefa: Obozy letnie od zawsze były czymś niesamowitym odkąd chodziłem do kościoła w wieku 12 lat. Wtedy doświadczyłem Boga w niezwykły sposób. Przeznaczyłem czas na skupienie się na relacji z Nim, po raz pierwszy poczułem powołanie. Mam stamtąd wiele wspomnień na całe życie. Dla mnie więc czymś oczywistym było pozwolić światu doświadczyć, jak nasza służba młodzieżowa idzie za Bogiem w najbardziej żywy sposób. Nie zawiedliśmy się! To było coś żywego, autentycznego, świeżego. To był wielki krok dla naszej służby, a piosenki okazały się idealne na ten czas.

TCB: Które piosenki z nowej płyty lubicie najbardziej? Dlaczego?

Jack McGrath: Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Powiedziałbym, że „World Outside Your Window”, „Uncomplicated” i „Glimpse”. To szaleństwo, że nagraliśmy te utwory jeszcze w styczniu, a jednak świat niesamowicie potrzebuje teraz płynącego z nich przesłania. „Uncomplicated” przypomina nam samo sedno Ewangelii. W nocy, podczas której nagrywaliśmy, uchwycono coś naprawdę szczególnego. „Glimpse” to po prostu bardzo wesoła piosenka. Łatwo się jej słucha, a tekst jest pełen mocy.

TCB: Muzyka Hillsonga wpłynęła na miliony ludzi z całego świata. Jaki wynikający z tego ciężar spoczywa na barkach Hillsong Young & Free? Jak wpłynął na to, czym się zajmujecie?

Melodie Mezieres-Wagner: Wow! To ogromny ciężar! [śmiech] To wielka odpowiedzialność i modlimy się, żeby nigdy nie stała się dla nas czymś oczywistym. Kiedy pomyślimy, że nasz kościół wyciągał ręce do ludzi za pomocą ponadczasowych pieśni jeszcze zanim część z nas nauczyła się mówić – to coś naprawdę niesamowitego. Czasem mówimy, że „stoimy na ramionach gigantów”. Może i brzmi to banalnie, ale taka jest prawda. Przed nami szli niezwykli giganci duchowi. Jesteśmy wdzięczni, że możemy być spadkobiercami tego, co oni zapoczątkowali lata temu. Z tym wspaniałym dziedzictwem wiąże się ciężar odpowiedzialności. Myślę, że najmocniej czuliśmy to przed pisaniem tego albumu. Mieliśmy wątpliwości. A co, jeśli nie przyjdzie pomysł na żadną piosenkę? Co, jeśli utwory będą podobać się nam, ale nie wypalą, gdy pokażemy je młodzieży? Było dużo takich pytań. A ponieważ jesteśmy ludźmi i twórcami, cały proces wchodzenia w nowy projekt był onieśmielający. Ale wiedzieliśmy, że ostatecznie musieliśmy poddać to człowieczeństwo i twórczość Bogu. Musieliśmy wierzyć, że On weźmie nasze uwielbienie, a Jego oddech je ożywi.

TCB: Jesteście młodymi artystami tworzącymi dla młodych ludzi. Jak chcielibyście, by wasza muzyka wpłynęła na to pokolenie?

Melodie Mezieres-Wagner: Myślę, że jeśli chodzi o naszą muzykę, najbardziej liczymy na to, że młodzi ludzie będą wiedzieć, że ich życie ma cel, niezależnie od tego, skąd pochodzą, w jakiej są sytuacji i w co wierzą. Mamy nadzieję, że będą wiedzieć, że w życiu chodzi o coś więcej, niż to, co widzimy. Chcielibyśmy, żeby pamiętali, że nie są i nigdy nie byli sami. Niełatwo jest być młodym człowiekiem w XXI wieku. W dodatku życie w naszym świecie staje się coraz bardziej skomplikowane. Modlimy się, aby nasza muzyka i przykład naszego życia zachęcały i podnosiły na duchu młodych ludzi z całego świata.

TCB: Jak „ALL OF MY BEST FRIENDS” różni się od waszych poprzednich płyt pod względem muzycznym?

Melodie Mezieres-Wagner: Podczas pracy nad tym albumem chcieliśmy stworzyć coś nowego, co nadal będzie „nasze”. Zdecydowaliśmy odsunąć się od silnych wpływów elektronicznych, z których jesteśmy znani. Nie zrezygnowaliśmy jednak z najlepszych elementów nowszych i starszych gatunków, które uwielbiamy jako zespół. Na tej płycie usłyszycie więcej instrumentalnych popisów, w szczególności gitarę elektryczną. Jest istotna m.in. w utworach „Best Friends”, „Never Have I Ever” czy „Indescribable”. Pojawiło się też kilka nowych głosów, które wcześniej nie śpiewały przy nagrywaniu naszych poprzednich płyt. Usłyszycie Josha Grimmetta z Hillsong London, który wlał w naszą współpracę prawdziwą świeżość. Właśnie on jest głównym wokalistą w utworze „World Outside Your Window”, pełnego siły hymnu nawiązującego do brytyjskiego popu. Kiedy więcej autorów tekstów bierze udział w procesie pisania, znajdujemy nowe różnorodne gatunki, którymi się inspirujemy. W „ALL OF MY BEST FRIENDS” usłyszycie inspiracje związane z punk rockiem, muzyką z roku 2000, karaibskimi dźwiękami, country, gospelem i R&B. Jesteśmy bardzo dumni, że możemy zaprezentować swoją interpretację popu z 2020 roku.

TCB: Wspólnota i więzi wyglądają teraz w naszym świecie trochę inaczej w związku z pandemią. Jak chcielibyście, by wasza muzyka zjednoczyła ludzi, w szczególności młodzież?

Melodie Mezieres-Wagner: To niesamowite, jak muzyka może jednoczyć. Doświadczyliśmy tego w szczególny sposób nocą, kiedy nagrywaliśmy. Choć bardzo tęsknimy za byciem razem, śpiewaniem w tym samym momencie i w tym samym pomieszczeniu, choć nie da się tego zastąpić cyfrowo, myślę, że musieliśmy przypomnieć sobie, że moc muzyki nie leży w spotykaniu się ani nawet w samym śpiewaniu. Jest w zjednoczeniu, w tym, że ludzie mają jedno serce, jeden umysł i są skupieni na jednym – Jezusie. Dzieje się to, kiedy wszyscy idziemy w stronę tego, który nas stworzył i wtedy właśnie widzimy z innej perspektywy wszystko, czemu stawiamy czoła. Z najszczerszymi intencjami mamy nadzieję, że nasza muzyka pomoże znów dostrzec, co w tym sezonie jest naprawdę ważne.

TCB: W jaki sposób Hillsong Young & Free pozostaje w kontakcie z nastolatkami i młodymi dorosłymi w tym czasie?

Melodie Mezieres-Wagner: To z pewnością proces pełen innowacji i myślenia poza schematami. Stworzyliśmy program online dla młodzieży, który co piątek odtwarzamy na żywo z Sydney w Australii. Jest część uwielbieniowa, zabawowa, goście specjalni i oczywiście Biblia. Jednocześnie rozmawiamy z oglądającymi na żywo przez czat. Co tydzień dołączają do nas ludzie z całego świata. Mogliśmy nawet wyposażyć inne służby młodzieżowe w program, z którego mogą skorzystać ze swoimi młodymi ludźmi. Z początku czuliśmy się przytłoczeni myślą, jak właściwie ma się to udać. Za kulisami działa jednak oddany zespół, który sprawia, że to wszystko w ogóle ma miejsce i widzimy owoc tych działań w młodych, którzy odnajdują prawdziwą społeczność.

TCB: Jak ważne jest tworzenie przestrzeni, której częścią może czuć się każdy? Szczególnie biorąc pod uwagę nastolatków i młodych dorosłych.

Melodie Mezieres-Wagner: To bardzo dobre pytanie. To brzmi jak prosta i oczywista kwestia, ale nikt nie chce przebywać w otoczeniu, w którym nie jest mile widziany. Nikt nie wykorzysta całego swojego potencjału, jeśli nie jest kochany, brany pod uwagę i zainspirowany. Wszyscy członkowie Young & Free robią to, co robią, ponieważ odnaleźli w służbie młodzieżowej rodzinę. Rodzinę, która w wyjątkowy sposób ich pokochała i im kibicowała. Wszyscy pochodzimy z innych środowisk, mamy różne talenty, osobowości i spojrzenia na świat. To właśnie pokazuje, jaka przestrzeń powstała dla nas, abyśmy mogli wzrastać i znaleźć swoje miejsce. Czasem dążenie do dotarcia do jak największej liczby ludzi i próba włączenia jak najbardziej różnorodnych osób wiąże się z niebezpieczeństwem, ponieważ próbujemy tym samym stworzyć jak najbardziej uniwersalną służbę. Uważam jednak, że docenianie każdego za to, kim jest i podkreślanie drzemiącego w ludziach potencjału zawsze wyjdzie nam na dobre.

TCB: Jak sądzicie, dlaczego muzyka uwielbieniowa stała się dziś jednym z najpopularniejszych gatunków zarówno w kościele, jak i poza nim? Jak Hillsong Young & Free tworzy nowe oblicze tej muzyki?

Melodie Mezieres-Wagner: Jako młodzi ludzie będący częścią służby młodzieżowej zauważyliśmy, że coraz więcej ludzi jest otwartych i zaciekawionych duchowością. W naszej kulturze zdaje się mieć miejsce pewna zmiana. Różni ludzie próbują dowiedzieć się, co to znaczy być częścią czegoś większego. Na przykład spójrzmy na chór Sunday Service prowadzony przez Kanyego Westa albo na inne gwiazdy, które publicznie mówią o swojej wierze, chrzczą się i dzielą się tym z fanami, jak chociażby Justin Bieber. Nie możemy mówić o całokształcie muzyki uwielbieniowej, jednak osobiście uważamy, że ludzie świadomie lub nie podążają za przesłaniem Jezusa, bo tak naprawdę nie ma zamiennika dla Bożej obecności. Poza tym to sprawia, że czują się dobrze. W Young & Free zawsze chodziło o docieranie do młodych ludzi za pomocą muzyki, którą z dumą moglibyśmy włączyć w samochodzie i pokazać znajomym. Czujemy więc pewną odpowiedzialność związaną z chęcią nadania nowego wyrazu tradycyjnej muzyce uwielbieniowej. Wiąże się to z podejmowaniem ryzyka i próbowaniem rzeczy, których nikt wcześniej nie robił. Tekst „Best Friends” jest idealnym przykładem tego, jak odkrywamy, jak brzmi muzyka uwielbieniowa. Znaleźliśmy się tym samym w naprawdę ekscytującym położeniu.

TCB: Jaka jest wasza wizja dotycząca albumu „ALL OF MY BEST FRIENDS” i co chcielibyście, żeby przyniósł słuchaczom?

Melodie Mezieres-Wagner: Mamy nadzieję i modlimy się, aby ten album dał młodym ludziom słowa modlitwy, kiedy nie wiedzą do końca, co powiedzieć w tym nietypowym czasie. Modlimy się, aby te utwory były zachętą w trudnych momentach. Piosenki napisaliśmy na długo przed tymi szalonymi czasami. Całym sercem wierzymy, że pracą nad słowami kierował Bóg.

TCB: O czym jeszcze chcielibyście poinformować słuchaczy odnośnie nowego albumu i planów, jakie ma Hillsong Young & Free?

Laura Toggs: Nigdy byśmy nie przewidzieli, co wydarzy się po nagraniu tego albumu. Mimo to płyta jest pełna pasujących do okoliczności piosenek, które wnoszą radość i inną perspektywę w ten niepewny czas. Jestem z tego bardzo dumna. Young & Free nadal będzie inspirować ludzi do szukania nadziei w Jezusie. Nadal będzie tworzyć hymny dla młodych na całym świecie. Mamy nadzieję, że niebawem będziemy mogli wyruszyć w trasę, ale zobaczymy, co nas czeka.

Nowy album „ALL OF MY BEST FRIENDS” nominowanej do nagrody Grammy grupy Hillsong Young & Free jest już dostępny. Zawiera dwadzieścia nowych piosenek (trzynaście nagranych na żywo i siedem w studiu), m.in. singiel „Best Friends”, który zajął pierwsze miejsce w rankingu Hot AC. Został już odsłuchany ponad 7,8 mln razy przez słuchaczy z całego świata.

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat

