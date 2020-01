Album „Awake” zespołu Hillsong podbija listy przebojów

Hillsong Worship, grupa, która ma już na koncie wiele nagród Grammy, masę albumów uwielbieniowych i ponad 30 lat doświadczenia, wydała niedawno „Awake” – pierwszy od prawie 20 lat album studyjny. Międzynarodowa premiera odbyła się 11 października.

W 12 nowych kawałkach usłyszymy głosy Brooke Ligertwood, Joela Houstona, Tayi i Aodhana Kinga. Na płycie znajdziemy też trzy bonusowe piosenki na żywo – „See the Light”, „No One But You” i pierwszy singiel grupy, „King of Kings”, który wciąż króluje na listach przebojów. Piosenka była streamowana ponad 4 mln razy i ma ponad 2 mln wyświetleń na YouTube.

Hillsong pozostaje wierny swej tradycji, a album „Awake” nie odbiega od tego, za co ludzie kochają płyty zespołu z muzyką na żywo.

Przeciwnie, nowa składanka udoskonala i wnosi powiew świeżości i nowe barwy w to, co grupa tworzyła od samego początku. Celem projektu jest napędzanie Bożego działania na ziemi i przyniesienie Jezusowi jak największej chwały. Jest to także bezpośredni obraz Kościoła Hillsong, społeczności wiernych, którzy kochają Jezusa i Jego wspólnotę.

– Poprosiliśmy Boga, żeby pokazał nam to, co słyszał, a potem daliśmy z siebie wszystko, aby przekazać wszystko, co nam pokazał i iść tam, gdzie nas prowadził – powiedziała Ligertwood. – Chwaliliśmy Go i zaczęliśmy nagrywać. Tak powstał album „Awake”. To dźwięki, które zapraszają i nawołują, liryczna podróż pełna radości, wychwalania i proroctw. To uwielbienie, które zachęca do pójścia głębiej, podniesienia się wyżej, kochania mocniej i dostrzeżenia tego, co Bóg robi na Ziemi, a także Jego zaproszenia to bycia częścią tego dzieła.

Wszystkie utwory Hillsonga zostały przesłuchane łącznie ponad 2 mld razy, zespół sprzedał też ponad 20 mln albumów. Grupa jest bardzo zaangażowana w zachęcanie wierzących i wyposażanie ich w pieśni opowiadające o Jezusie, które tworzą budujące Kościół uwielbienie. Przez niemal 30 lat zespół Hillsong służył ludziom z różnych krajów i pokoleń.

Ich ostatni album, „There Is More”, pobił rekord liczby odsłuchań internetowych w kategorii muzyki chrześcijańskiej, zajmując 26. miejsce na liście Billboard Top 200, 8. na Billboard Digital Albums i 2. w rankingu Christian and Gospel Billboard Top 100. Od premiery album został przesłuchany ponad 300 mln razy i zbiera kolejne nagrody i wyrazy uznania. Listy przebojów podbija także piosenka „Who You Say I Am”.

“Awake” – lista piosenek:

1. Dawn

2. Awake My Soul

3. Come Alive

4. See The Light

5. No One But You

6. King Of Kings

7. I Will Praise you

8. From Whom All Blessings Flow (Doxology)

9. Every Breath

10. Bright As The Sun

11. Upper Room

12. He Shall Reign

Autor: Herb Longs

Źródło: The Christian Beat